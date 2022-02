A rainha das publis: “Lore já chegou a ter uma taxa de conversão muito acima da expectativa”

A influenciadora que tem chamado atenção das maiores marcas do país

O mercado de influenciadores digitais está cheio e cada dia é uma novidade diferente, é uma pessoa viralizando e se tornando o novo sucesso do momento. Para se manter bem no ramo não é fácil, além do engajamento, a personalidade do influenciador precisa atrair o público e causar uma identificação. É isso que Lore Souza faz, por isso se tornou a queridinha das grandes marcas e já é chamada de “rainha das publis”.



A influenciadora começou a trabalhar com internet de forma despretensiosa, apenas para mostrar a transição capilar para os amigos mais próximos, mas acabou explodindo nas redes sociais. Hoje, Lore tem 2 milhões de seguidores apenas no Instagram e faz questão de trabalhar apenas com marcas que acredita.



Além do alto engajamento, o diferencial da Lore é levar conteúdo e informação de forma leve e fácil



De acordo com Roberta Keller, Head of Relationship da agência de campanhas Infleux, as marcas sempre têm muito interesse em trabalhar com Lore. “O engajamento dela é excelente e isso reflete no engajamento dentro do aplicativo e resultados entregues aos anunciantes. Além disso, aqui na Infleux o influenciador tem liberdade para produzir o conteúdo, o que aproxima a influenciadora do público, por isso as divulgações tem engajamento alto. Em uma de nossas principais campanhas, Lore teve uma taxa de conversão muito acima da expectativa por conta do conteúdo e ideias”, revelou.



Disney, Dercos, Fisk e Colgate são algumas das marcas que já trabalharam com Lore



Para as marcas, uma das coisas mais importantes é ter influenciadores com as mesmas ideias e propósito, o que é o caso de Lore e da Neutrogena. “Poder cocriar com a Lore é um prazer, já que o envolvimento dela com a marca é evidente, transmitindo para seu público nosso principal objetivo: abordar a inovação e tecnologia por trás de nossos produtos de forma descomplicada e autêntica”, disse a equipe por trás da marca.

Lore é especialista em cabelo, moda, skincare e beleza



A equipe da Soul Power, que também faz vários trabalhos com Lore, afirma que ter uma pessoa apaixonada pela marca e pelo que faz é essencial para a divulgação. “Trabalhar com a Lore é muito fácil e fluído, temos uma relação muito transparente, onde conseguimos negociar facilmente prazos, valores e ações. O público dela é muito fiel, fácil de entender, pois sua simpatia irradia em todo lugar onde passa”, disseram.



Enquanto muitos seguidores de influenciadores não gostam de publis, os fãs de Lore elogiam e dizem que até esquecem que se trata de um conteúdo pago



Mas, não é apenas o mercado publicitário que se agrada de Lore, até porque sem o público as divulgações não seriam nada. Os seguidores da influenciadora a chamam carinhosamente de “rainha das publis” e sempre fazem questão de elogiar o trabalho da jovem. “Eu amo o jeito que a Lore se entrega nas publis, da gosto de ver, de consumir tudo que ela indica”, comentou uma fã no Instagram. Já outra falou, “a criatividade dessa bloguer é fora do normal”.