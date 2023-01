A Quaker desafia consumidores para a prática de hábitos saudáveis

Marca entrega programa de 21 dias com receitas, dicas e rotinas desenvolvidas por time de especialistas em nutrição e saúde

Não raro, por conta da rotina acelerada dos tempos atuais, negligenciamos a prática de atos mais saudáveis para nossas vidas. Preocupada com isso e pensando em tornar o dia a dia mais prático e com qualidade, a Quaker lançou o #DesafioQuaker, um programa que o consumidor irá receber, ao longo de 21 dias, receitas, rotinas e dicas para conseguir começar mudanças positivas na mente, no corpo e no coração.

Carolina Frydman, Gerente de Marketing da Quaker

A ideia é que as pessoas se desafiem a manterem esses novos hábitos saudáveis.

Em um site desenvolvido pela marca, que pode ser acessado aqui o consumidor preenche um breve cadastro e passa por duas etapas de seleção de hábitos de consumo e preferência de como incluir aveia no seu dia a dia para que possa receber um conteúdo personalizado direto em seu e-mail.

Após preenchimento de formulário, passe a receber um conteúdo personalizado direto em seu e-mail

O questionário é necessário porque é a partir dele que os conteúdos são montados e enviados aos consumidores participantes. Aliada a uma alimentação equilibrada e à prática de atividades físicas, o consumo da aveia ajuda a manter o coração saudável e oferece energia para a rotina diária, além de melhorar a digestão por ser fonte de fibras, que auxiliam no funcionamento intestinal.

“Desenvolvemos a plataforma Desafio Quaker para incentivar os consumidores a terem hábitos saudáveis mesmo com uma rotina atribulada. Além de ser um super grão, com inúmeros benefícios à saúde, a aveia é um produto versátil e prático para o dia a dia. Vamos compartilhar dicas de rotina e exercícios, bem como uma série de receitas práticas e deliciosas utilizando a aveia”, afirma Carolina Frydman, Gerente de Marketing de Quaker.