A psicogenealogista, Roberta Calderini, impacta vidas com a cura emocional

Com uso da técnica do renascimento, a terapeuta junguiana, visa trazer mais saúde física e psíquica para as pessoas ao proporcionar uma vida mais próspera

A terapeuta Junguiana e psicogenealogista, Roberta Calderini, é nacionalmente reconhecida, especialmente pelo método utilizado para tratar emocionalmente seus pacientes e alunos. Com foco na integridade do ser, Roberta possui formações nacionais e internacionais, nos mais diversos campos de cura e expansão da magnitude e completude do ser humano.

A terapeuta é nacionalmente reconhecida, especialmente pelo método utilizado para tratar emocionalmente seus pacientes e alunos.

Sua experiência possibilitou que pudesse escrever dois livros, que ultrapassaram mais de 10 mil exemplares vendidos. Além disso, Roberta tem mais de quatro mil alunos em formação.

“Eu ajudo as pessoas a encontrarem uma saúde física e psíquica, manifestando, assim, uma vida mais realizada, próspera, amorosa e livre. Desta forma, todos são capazes de impactar o mundo à sua volta”, comenta a terapeuta.

A psicogenealogista alerta a importância em desenvolver a saúde emocional, já que a vida pode estar marcada para o fracasso.

Técnica inovadora de cura

Ela une o processo mais inovador na cura psíquica, com sua técnica de renascimento para ajudar as pessoas a se curarem, com a transformação do inconsciente.

“Ao fazer as pazes com a sua criança ferida, seus pais, com seus ancestrais, com o seu passado e o sagrado que há em você, naturalmente, você ilumina a sua jornada”, afirma Roberta.

A psicogenealogista alerta a importância em desenvolver a saúde emocional, já que a vida pode estar marcada para o fracasso. “O nosso inconsciente é formado, especialmente, dos 0 a 7 anos, e a figura paterna tem um impacto muito grande para a sua abundância existencial. Por isso, é essencial que seja trabalhada a elevação do nível de consciência”, orienta.

Para Roberta, é fundamental que as pessoas mudem o mindset, mas que, muitas vezes, as pessoas não sabem o que há no inconsciente.

O pai como exemplo

Roberta em um dos seus vídeos no canal do Youtube, com mais de 46 mil inscritos, fala sobre a causa dos nossos fracassos financeiros e amorosos estar em nossos pais. De forma geral, a terapeuta, que tem quase 1 milhão de seguidores no instagram, mostra como nossos insucessos podem estar calcados na relação com nosso pai, ou até mesmo, pela vida dele.

“Dependendo de como foi a sua figura paterna, pode gerar um desequilíbrio no seu inconsciente. Por exemplo, se uma mulher teve um pai indisponível, ela entenderá que atrairá pessoas indisponíveis, já que o pai, para a menina, é a primeira referência de homem”, disse a especialista.

Em outro momento, durante o mesmo vídeo, Roberta exemplifica, com sua própria vida, a interferência direta de seu pai na própria vida.

Roberta Calderini é psicogenealogista e terapeuta junguiana.

“Meu pai é uma pessoa maravilhosa e um grande exemplo de homem, mas trabalhava muito para prover a família. Com isso, ele chegava muito cansado e, por isso, sempre estava indisponível, mas para chamar a atenção dele eu ficava pisando em ovos só para ele me dar atenção. E isso fez com que eu sempre fosse mais cautelosa nas minhas relações, desta forma, não conseguia me posicionar. Até que mudei o meu comportamento, pois quando mudamos nossa atitude, mudamos o que atraímos”, revela.

Para Roberta, é fundamental que as pessoas mudem o mindset, mas que, muitas vezes, as pessoas não sabem o que há no inconsciente.

