A partir dos 50 anos de idade, Organização Mundial da Saúde aconselha rastreamento de câncer de cólon, doença do Rei Pelé

De acordo com o oncologista Ramon Andrade para evitar a doença é essencial uma alimentação saudável e exercícios físicos

O câncer de cólon é o terceiro tumor oncológico mais incidente no Brasil, podendo chegar a 6,5% dos casos entre os anos de 2023 e 2025. Essa é, também, a doença do Rei Pelé que passa por tratamento. A OMS (Organização Mundial da Saúde), aconselha que o rastreamento deste tumor seja feito a partir dos 50 anos.

Ramon Andrade de Mello é professor da disciplina de oncologia clínica do doutorado em medicina da Uninove, em São Paulo, e médico pesquisador honorário do Departamento de Oncologia da Universidade de Oxford, no Reino Unido (Foto: Divulgação)



“O diagnóstico precoce é imprescindível para o sucesso do tratamento em qualquer caso de câncer. Para este tumor oncológico, podemos alcançar 95% de chances de cura se detectarmos a doença no seu início”, destacou o médico oncologista Ramon Andrade de Mello, professor da disciplina de oncologia clínica do doutorado em medicina da Uninove (Universidade Nove de Julho), em São Paulo, e médico pesquisador honorário do Departamento de Oncologia da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Sem respostas ao tratamento, Rei do Futebol segue em cuidados paliativos (Foto: Andrew Kelly/Reuters)



O especialista apontou que também conhecida como câncer colorretal ou câncer do intestino grosso, essa doença se desenvolve a partir de pólipos, inicialmente identificados como lesões benignas, que crescem na parede do cólon. Dessa forma, pacientes com predisposição genética podem desenvolver o tumor, que é diagnosticado com maior frequência nas pessoas que não mantêm hábitos alimentares saudáveis. A orientação do médico é evitar alimentos ultra processados e colocar no prato alimentos in natura para evitar esse tipo de tumor.

Especialista explica detalhes do terceiro tipo de tumor mais incidente no Brasil (Foto: Divulgação)



Por outro lado, os sintomas do câncer de colón também podem ser confundidos com outras doenças. Entre os sinais mais comuns estão: sangue nas fezes, alterações intestinais, bem como dor e desconforto abdominal e a perda de peso, sem motivos aparente. O tratamento depende de casa caso, mas segundo o médico “A melhor estratégia será definida pelo especialista e pode ser indicada a cirurgia, com a retirada da parte do intestino afetada”.