A Oferta, série sobre os bastidores de ‘O Poderoso Chefão’ desembarca na Watch Brasil

Lançada pela Paramount+, a série retrata a jornada emocionante do produtor Albert S. Ruddy, para criar um dos maiores clássicos da cinematografia mundial

Já está disponível na Watch Brasil a primeira temporada de A Oferta , uma série dramática sobre a trajetória real do produtor Albert S. Ruddy, para colocar de pé O Poderoso Chefão, um dos maiores clássicos do cinema.



Com direção de Adam Arkin, a série A Oferta se baseia nas memórias do produtor do primeiro O Poderoso Chefão

Produzida pela Paramount+, a série tem dez episódios e o elenco conta com nomes como Miles Teller como Albert S. Ruddy, Matthew Goode como Robert Evans, Juno Temple como Bettye McCartt, Giovanni Ribisi como Joe Colombo, Dan Fogler como Francis Ford Coppola, Burn Gorman como Charles Bluhdorn, Colin Hanks como Barry Lapidus e Patrick Gallo como Mário Puzo.



A obra foi escrita por Michael Tolkin, indicado ao Oscar e Emmy, e produzida por Nikki Toscano. A produção do filme, inclusive, envolveu diversas turbulências por trás das câmeras. O clássico dirigido por Francis Ford Coppola, recebeu diversas ameaças da máfia, além da resistência do astro Frank Sinatra, e a duvidosa escalação de Al Pacino, intérprete de Michael Corleone, como protagonista.



Todos os episódios já estão disponíveis na Watch Brasil, hub de conteúdo que reúne filmes, séries, canais de TV, transmissões esportivas, vídeos de educação financeira e música.

