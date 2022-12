A nostalgia da infância é resgatada pela Reserva com o lançamento exclusivo com os brinquedos Estrela para o Natal

Colaboração entre empresas terá produtos para toda a família

A Reserva acaba de lançar uma coleção exclusiva em colaboração com a Estrela, marca de brinquedos e artigos infantis. A parceria resgata a nostalgia da infância, mas o mote da campanha exclama “Para crianças de até 120 anos”. O lançamento chancela agora um momento importante nas celebrações do natal, se adequando a família toda.

Com peças masculinas, femininas, infantis, acessórios e brinquedos, a coleção tem o objetivo de atender e trazer novidades para todos. Composta por extensa variação de peças que estampam prints exclusivos em texturas vintages, logos e cores emblemáticas de ambas as marcas, a intenção é vestir, presentear e participar ativamente desse momento entre família e amigos, criando momentos, lembranças e revivendo a saudade da infância.

Indo além do vestuário, o lançamento conta com acessórios, calçados e uma linha exclusiva e limitada de brinquedos, amplificando as possibilidades de presente. A Reserva reforça a ideia de que no natal somos todos crianças, e para unir e entreter as festividades de final de ano, entre os brinquedos da coleção a marca reviveu clássicos como: Pogobol, Cara a Cara, Tapa Certo, Divertirama e um Pica-Pau de pelúcia, mascote e símbolo Reserva.

A Reserva doará no período do Natal, junto com a Estrela, 2.500 brinquedos para as ONG Rio Inclui, Gerando Falcões e a ONG Novo Mundo. Internamente, a marca organizou uma caravana com os funcionários, para a entrega desses presentes na ONG Novo Mundo. A instituição foi escolhida, pois acolhe crianças de 2 anos a 18 anos e é associada ao Mesa Brasil, parceiro no projeto 1P5P da marca, que viabiliza 5 pratos de comida a cada peça vendida.

Estendendo as comemorações, a marca lança no dia 21 de dezembro uma coleção especial para o Ano Novo da cabeça aos pés com vestuários e calçados em tons claros estampando os amuletos da sorte, como trevo e logos do pica-pau em edição especial.

Todos os produtos estarão disponíveis nos pontos de venda físicos e online da marca, para saber mais, acompanhe a Reserva em suas mídias sociais @reserva e em Link https://bit.ly/3h6XQ3b