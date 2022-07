A mulher mais rápida do mundo, Elaine Thompson-Herah, é a nova contratação da PUMA

Cinco vezes campeã olímpica, a jamaicana de 30 anos é aposta da marca

A marca esportiva global PUMA contratou Elaine Thompson-Herah, cinco vezes campeã olímpica e a mulher mais rápida do mundo. A jamaicana de 30 anos de idade vai ampliar ainda mais a impressionante lista de atletas de atletismo da empresa antes do Campeonato Mundial de Atletismo de 2022 em Eugene, Oregon, EUA.

Elaine Thompson-Herah comemora mais uma conquista na carreira

Elaine Thompson-Herah é a primeira mulher na história a ganhar o “sprint duplo” em Olimpíadas consecutivas, conquistando ouro nos 100 metros e nos 200 metros nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016 e novamente nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Além de suas conquistas olímpicas históricas, Elaine Thompson-Herah se tornou a mulher mais rápida do mundo quando correu 10,54 segundos no Prefontaine Classic em Eugene, EUA, em 2021.

“Estamos entusiasmados por Elaine ter escolhido juntar-se à família PUMA”, disse Bjørn Gulden, diretor executivo da PUMA. “Com sua velocidade, ela personifica tudo o que representamos como marca. Elaine correu o segundo tempo mais rápido na história das mulheres no ano passado e está a apenas 0,05 segundos do recorde mundial. Ela almeja realmente o recorde mundial de 100 metros e queremos ajudá-la a alcançar esse objetivo com nossos produtos de desempenho mais inovadores”.

“Eu desejo bater o recorde mundial dos 100 metros”, almeja Elaine Thompson-Herah

A PUMA tem uma longa e rica história no atletismo e patrocina a Associação Administrativa de Atletismo da Jamaica desde 2002. Elaine Thompson-Herah se une agora a seu compatriota jamaicano, Usain Bolt, super-herói do sprint, recordista mundial e medalhista olímpico de ouro.

“A PUMA me pareceu a opção perfeita, uma empresa que trabalha com o homem mais rápido do mundo há décadas”, disse Elaine Thompson-Herah. “Estou muito animada por fazer parte de um grupo de elite e não vejo a hora de começar. Eu desejo verdadeiramente bater o recorde mundial dos 100 metros. O atual está invicto há 34 anos. Agora é a hora. Acho que ainda há muita coisa que eu posso desenvolver”, conclui.