“A meta é chegar a 300 unidades até 2026”, declara Sylvio Teixeira, CEO da BR Sports, em relação a abertura de lojas da Topper e Rainha

A BR Sports está expandindo os negócios e vai investir nos modelos de franquias para as marcas Topper e Rainha. Confira a entrevista do CEO da empresa.

Rainha e Topper, duas marcas clássicas quando falamos em vestuário esportivo, estão em expansão. No Brasil as marcas se tornaram febre na década de 80/90 sendo usadas por famosos e patrocinando times e eventos esportivos. Ela se manteve no mercado e hoje possui modelo de negócios focados em franquias. O Jornal de Brasília conversou com Sylvio Teixeira – CEO da BR Sports – que contou em detalhes esta nova fase de empreendimento das marcas. Cofira:

Sylvio Teixeira- CEO da BR Sports fala sobre projetos de expansão das marcas Rainha e Topper. (Foto: Ink Comunicação)

Jornal de Brasília– A Topper e Rainha são marcas clássicas quando falamos em artigos esportivos. Quais novidades as duas marcas estão trazendo para o mercado atual?

Sylvio – Após ser a patrocinadora oficial de grandes times do futebol brasileiro, vôlei e futsal, além de atletas das mais diversas categorias, estamos apostando no modelo de franquias para crescer. Os interessados no negócio podem optar por inaugurar uma franquia em unidades de rua ou shopping com uma única marca ou dupla marca.

As marcas conversam com públicos diferentes: enquanto a Topper tem um público mais fiel ligado ao futebol masculino, a Rainha transita mais em outras modalidades esportivas e tem mais apelo com o público feminino. As duas, no entanto, se complementam e atingem o mesmo perfil socioeconômico: classes B e C.

Modelo de loja para franquia Topper/ Rainha (Foto: Divulgação)

Desde 2020 estamos desenvolvendo o modelo de franquias a partir de uma prova de conceito em duas unidades instaladas em Campinas, uma na região de comércio popular no centro da cidade e outra em um shopping (Dom Pedro) com perfil voltado às classes B e C. Mais recentemente, a BR Sports abriu uma loja própria no Maxi Shopping (Jundiaí) e no Sorocaba Shopping (Sorocaba).

JB – Quais as prioridades da Topper e Rainha dentro do mercado de artigos esportivos atualmente?

Sylvio – Estamos focados na comercialização de franquias das marcas Topper e Rainha. Nosso objetivo a princípio, são as cidades pequenas e médias localizada no interior de São Paulo de até 200 mil habitantes. Entretanto, já identificamos o interesse de candidatos de outras regiões do país e queremos expandir essa atuação em outras regiões do Brasil nos próximos meses. A meta é chegar a 300 unidades até 2026.

JB – Os pontos de venda estão em expansão, como foi feita a escolha dos locais onde abrigarão as lojas?

Sylvio – Temos uma equipe que faz o mapeamento estratégico de locais em potencial para a abertura das lojas. Quando optamos por uma unidade localizada no shopping damos preferência para espaços com ampla concentração de público das classes B e C e locais populares com uma grande circulação de pessoas.

Modelo de quiosque Topper/ Rainha (Foto: Divulgação)

JB – Com a expansão, entende-se que aumentará o número de contratação de funcionários. Quantos empregos serão gerados e quais requisitos os funcionários precisam ter para disputar uma vaga?

Sylvio – Estamos em busca de candidatos que tenham interesse por esporte e estejam dispostos a aprender. É necessário que os profissionais sejam maiores de idade e tenham disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.

JB – A marca conta também com variados formatos de franquias. Conte um pouco sobre estes modelos de negócio.

Sylvio – Temos alguns modelos de franquias para atingir diferentes perfis de empreendedores:

Dependendo do modelo escolhido, ele pode apresentar um formato ideal, para isso temos opções de franquias externas ou internas.

Externa: Shoppings, Centros Comerciais, Corredores.

Interna: Pontos comerciais, prédios e estacionamentos

Os valores de cada formato variam também de acordo com a metragem de cada unidade (valores sem capital de giro incluso).

Loja Topper/ Rainha do Sorocaba Shopping (Foto: Divulgação)

Loja Monomarca ou Dupla Marca 50m²: R$ 185 mil

A abertura de uma loja contêiner custa a partir de R$ 100 mil

O quiosque demanda um investimento acima de R$ 80 mil.

JB – Sobre o franqueado, o que a empresa irá oferecer para este parceiro de negócios ao adquirir uma franquia da Rainha e Topper?

Sylvio – Oferecemos uma consultoria completa para o nosso franqueado desde a ajuda na seleção do ponto ideal, até a inauguração e gestão do negócio. O trabalho é executado por profissionais que oferecem todo o direcionamento para que o gestor possa atuar na loja e obter ótimos resultados.