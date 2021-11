“A marreta vai cantar!” Diz ex-noivo de Raissa Barbosa em seu retorno aos filmes pornôs gays

Victor Ferraz também possuí uma conta na plataforma Onlyfans e faz postagens frequentemente

Após terminar seu noivado com a ex-participante de A Fazenda, Raissa Barbosa, em meio a muitas polêmicas, com direito a vídeos de explicações em suas contas de Instagram o casal não está mais junto. Os dois haviam ficado noivos em uma viagem à Dubai e transmitiram todos os detalhes em suas redes sociais. Victor ou Wellington abandonou a carreira como ator pornô, porque queria seguir um novo rumo em sua vida.

Não durou muito tempo e toda confusão começou por conta de uma festa, organizada por Denis DJ. Raissa relatou que o ator de filmes adultos mudou seu comportamento na volta para a casa. E ainda declarou: Ele ligou a live na intenção de me difamar, falando que eu o agredi, quando na verdade eu me defendi dele, já estava cansada, porque já mandei ele embora da minha casa, diversas vezes, e ele não aceita término. Ele é tão tóxico que não aceita meus trabalhos, e sempre briga por ciúmes, e tenta me difamar. Eu cansei”.

Após toda a polêmica envolvendo o término, Victor foi questionado por um seguidor em sua rede social se voltaria a atuar em filmes adultos e ele respondeu: “Firme e forte. A Marreta vai cantar!”

Victor Ferraz também possuí uma conta na plataforma Onlyfans e faz postagens frequentemente. Já atuou em produções Brasileiras mais conhecidas por “Irmãos Dotados” e também já filmou para algumas produtoras internacionais.