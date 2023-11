A Linha dá o Ponto, a Linha dá o Caminho: a arte de Aline Bispo desvenda a identidade brasileira

A exposição da artista revela as múltiplas facetas da brasilidade em pinturas, esculturas e instalação

No próximo dia 23 de novembro, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) abre suas portas para a exposição ‘A Linha dá o Ponto, a Linha dá o Caminho’, da renomada artista Aline Bispo. Promovida pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), como parte da programação do Novembro Negro, a mostra destaca a primeira individual da artista no MACRS, sob a curadoria de Alexandre Bispo.

Aline Bispo, artista revelação proveniente do programa de residência artística da Luis Maluf Galeria de Arte em 2021, apresenta obras inéditas, fruto de um profundo processo de investigação em diversos lugares do Brasil. Sua jornada de um ano a levou a participar e documentar festividades religiosas, mergulhando em temas como a miscigenação, o gênero e o sincretismo.

A exposição é uma expressão fascinante que se desdobra em múltiplas formas. Destacando-se estão seis pinturas inéditas, nas quais Aline incorpora aplicações em ouro pela primeira vez, criando imagens únicas inspiradas em suas viagens. Além disso, a mostra abriga sua primeira instalação: um altar composto por 10 figuras de gesso envoltas em tecido e fios de contas, resgatando tradições religiosas afro-brasileiras.

Em entrevista, Aline Bispo destaca que sua motivação para o projeto foi aprofundar sua pesquisa sobre a identidade brasileira, utilizando o conceito de corpo-território. Sua jornada a levou por diversas festividades, desde a celebração de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo até rituais em terreiros na Bahia.

Além de explorar a diversidade cultural, a exposição também se encaixa na programação “Novembro Negro”, promovida pela Sedac. Esta iniciativa visa celebrar o Dia da Consciência Negra, destacando a luta por igualdade e oportunidades, e reconhecendo o papel de personalidades e artistas negros na disseminação da arte e cultura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com suas obras, Aline Bispo não apenas proporciona uma experiência estética, mas também convida o público a refletir sobre a riqueza da identidade brasileira, incorporando elementos das festividades locais e tradições afro-brasileiras.

SERVIÇO

Exposição “A Linha dá o Ponto, a Linha dá o Caminho”, de Aline Bispo

Abertura: 23 de novembro, às 18h

Local: MACRS – Galeria Sotero Cosme, 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico – Porto Alegre/RS)

Visitação: de 24 de novembro de 2023 a 03 de março de 2024. De terça-feira a domingo, das 10h às 19h

Entrada gratuita