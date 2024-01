A “Kim Kardashian” dos Tribunais: conheça a advogada brasileira que encanta a internet com sua semelhança

Ana Paula Oliveira fala sobre sua rotina de beleza e desafia estereótipos na advocacia

No mundo da advocacia brasileira, uma figura singular tem chamado a atenção não apenas pelos seus talentos legais, mas também por sua notável semelhança com uma celebridade internacional. Ana Paula Oliveira, aos 50 anos, é conhecida como a “Kim Kardashian do Direito” devido à sua aparência e atitude que desafiam os padrões tradicionais da profissão.

Com uma base de fãs impressionante de 1,2 milhões de seguidores no Instagram, Ana Paula não apenas lida com casos de divórcio e pensão alimentícia, mas também enfrenta estereótipos e preconceitos em sua carreira devido à sua beleza. “No Brasil, mulher bonita não combina com inteligência. Isso precisa ser mudado porque uma mulher bonita pode ser inteligente, sim”, desabafa Ana Paula.

A advogada revela que, ao longo dos anos, investiu cerca de R$300 mil em procedimentos estéticos, incluindo duas lipoaspirações e três trocas de próteses de silicone. Com uma rotina de beleza meticulosa, Ana Paula consome quase 500 cápsulas por mês, incluindo colágeno, vitaminas e outros suplementos, além de se submeter regularmente a tratamentos estéticos, como o laser CO2.

Apesar das comparações com Kim Kardashian, Ana Paula se mostra surpresa com a reação das pessoas, afirmando: “É ótimo saber que algumas pessoas me acham parecida com ela porque a Kim é lindíssima, um símbolo de beleza.” A advogada, casada há 29 anos e mãe de um filho de 27 anos, destaca a importância de cuidar do corpo como uma forma de retribuição.

Entre as cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, Ana Paula também enfrenta comentários preconceituosos relacionados à sua aparência. No entanto, ela permanece firme em sua missão de quebrar barreiras e inspirar outras mulheres a se destacarem em suas áreas, independentemente dos estereótipos.