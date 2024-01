A jornada literária de J.D. Netto: do interior de Goiás para as luzes da Times Square

J. D. Netto vive a história real de um brasileiro que deixou o Brasil aos 12 anos se tornou sucesso nos Estados Unidos

J. D. Netto nasceu em Firminópolis, pequena cidade no interior de Goiás e desde pequeno já demonstrava talento e interesse pela arte. Sua família se mudou para os Estados Unidos, e aos doze anos, começou a trilhar uma jornada única. Sua trajetória, permeada por sonhos e determinação, é a prova de como um jovem brasileiro pode conquistar o coração dos leitores nos Estados Unidos.

Aos dezoito anos, Netto iniciou sua incursão no mundo literário, dando vida ao seu primeiro livro. Uma verdadeira façanha, pois não apenas escreveu, mas também aprendeu a agregar valor à sua arte, abraçando a escrita, o design gráfico, a música e outros domínios artísticos. Ele não apenas sonhava em viver de sua paixão, mas também em criar e moldar cada aspecto de suas obras. Depois de todo esforço, o jovem escritor ainda custeou a impressão e distribuição da sua primeira obra.

O esforço valeu a pena, pois o sucesso veio rapidamente para Netto, com seu primeiro livro vendendo incríveis 40.000 cópias de forma independente. Essa conquista lançou as bases para uma carreira crescente, marcada pela publicação de suas obras de fantasia em Nova York.

A guinada em sua carreira ocorreu quando J.D. Netto foi convidado a escrever “The Broken Miracle”, uma série baseada na vida do renomado pianista americano Paul Cardall. Inspirada em eventos reais, a série retrata a incrível jornada de Cardall, vivendo com metade de um coração enquanto construía um império musical. Esta colaboração resultou em um CD, “The Broken Miracle”, com participações de David Archuleta, Tyler Glenn e Thompson Square, culminando em uma turnê nacional e destaque nas principais redes de notícias.

Além de suas obras literárias, J.D. Netto expandiu sua expressão artística para a música. Colaborando com artistas renomados como Dave Eggar, Chuck Palmer, Dina Fanai e Jen Majura, suas criações sonoras se entrelaçam harmoniosamente com suas narrativas literárias.

O trabalho de J.D. Netto passou a ser cada vez mais reconhecido e aclamado, com destaque na Times Square e inclusão de sua nova série, “The Echoes of Fallen Stars”, na coleção legado da New York Public Library. A série recebeu destaque em diversas mídias americanas, incluindo o USA Today e a OK! Magazine. J.D. Netto também é representado por Susan Velazquez Colmant da JABberwocky Literary, agência que também represeta outros grandes nomes como Brandon Sanderson e Charlaine Harris.

Atualmente, inspirado por sua própria jornada, Netto está imerso em projetos ambiciosos. Desde um romance gay explorando as complexidades do amor adolescente em um novo país até uma fantasia romântica ambientada em um trono de gelo e um romance de Natal, ele continua desafiando os limites de sua criatividade.

Os audiobooks de J.D. Netto, narrados por Michael Crouch e Kirby Heyborne, adicionam outra camada de encanto às suas obras, atraindo não apenas leitores, mas também ouvintes que se perdem em suas narrativas envolventes.

A jornada literária de J.D. Netto é um conto inspirador de paixão e a celebração da arte em suas diversas formas. De uma criança sonhadora no Brasil, a um autor renomado nos Estados Unidos, sua história continua a inspirar aspirantes a artistas ao redor do mundo.