“A internet acabou com a minha sanidade mental”, afirma Rico Melquíades

O humorista fez a revelação durante entrevista para o Domingo Espetacular, e afirmou: “esse Rico, é um Rico fake. É o Rico que eu quero mostrar para a internet”, ao compartilhar seu sofrimento causado pelos ataques de haters

Em uma entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular – Record, exibida no último domingo (28), o influenciador e humorista, Rico Melquíades, revela que continua insatisfeito com sua aparência após diversas cirurgias estéticas e que as críticas recebidas na internet, abalam seu emocional.

O ex-”A Fazenda” é um fenômeno nas redes sociais, tem mais de 9,5 milhões de seguidores no Instagram e compartilha vídeos virais onde transborda bom humor e muitas risadas. Entretanto, Rico fez um desabafo emocionante: “esse Rico, é um Rico fake. É o Rico que eu quero mostrar para a internet”.

O desabafo trouxe revelações ainda mais preocupantes sobre o influenciador, que usa as publicações para esconder a tristeza e a frustração. “Hoje eu estou no fundo do poço, pois hoje em dia eu tenho tudo, e eu não consigo ver alegria em nada”, contou.

“A internet, eu posso falar com todas as palavras, ela acabou com a minha sanidade mental”, afirmou Rico, que ficou conhecido através da internet, ao compartilhar vídeos divertidos que viralizava rapidamente. Em 2021, o sucesso na rede o levou a participar no reality “A Fazenda”, o qual, saiu vencedor.

A vitória de Rico no reality garantiu ainda mais sucesso. O alagoano revelou que passou o próximo ano após o reality trabalhando para garantir que não fosse esquecido, e ainda, para poder oferecer uma vida melhor para a família e outras pessoas que o cercavam. Deu certo, o influenciador conseguiu atingir mais um objetivo.

Por outro lado, o grande número de seguidores trouxe uma consequência negativa maior: mais haters criticando sua aparência, mesmo depois de uma série de procedimentos estéticos para mudar a aparência que já era alvo de críticas. “As pessoas hoje em dia, elas não são perversas, elas são muito cruéis”, disse.

“Eles usam as suas feridas. Os haters, eles sabem as suas feridas e eles vão aonde lhe machuca, onde dói. E é assim que eles agem até hoje comigo. Eu tiro sarro comigo mesmo já para ver se as pessoas esquecem de me chamar de feio, para ver se as pessoas falam: ‘ele não liga, então, não vou tirar sarro’”, segundo ele, uma estratégia que não deu certo.

A insatisfação motivou a decisão de mudar a aparência, que na época dos procedimentos, deixou o humorista satisfeito. No entanto, as críticas pioraram e o estado emocional do artista, também. “As pessoas me criticaram mais ainda. Como era, eles odiavam, e quando fiz a cirurgia, eles falavam que era melhor como era”, desabafou.

A opinião dos haters sobre a aparência desencadeou crises de ansiedade e de pânico. “Eu fico mendigando alguma pessoa para ficar comigo aqui na minha casa, porque eu não gosto da minha companhia. Eu tenho medo de ficar sozinho”, contou Rico, que atualmente faz uso de medicamentos para controlar os sintomas das crises e se manter estável, além de passar a maior parte do tempo, recluso em seu próprio quarto.

“Eu passo maior tempo da minha vida no quarto, sendo que na verdade, eu não queria estar aqui. Eu moro perto da praia, eu queria estar caminhando na praia, eu queria estar dando um mergulho na praia, eu queria estar fazendo coisas que pessoas normais fazem”, revelou.

A família de Rico está oferecendo uma rede de apoio para auxiliá-lo neste período. “Eu fico pensando: se eu não for hoje pra casa do Ricardo, ele vai ficar sozinho, então, não quero que ele fique só, para isso eu passo por cima de tudo, entendeu, de qualquer coisa, porque eu quero ver o meu irmão bem”, compartilhou Manoela, irmã de Rico, muito emocionada.

“A gente tinha um pai alcóolatra, batia na minha mãe, batia na gente, a gente não tinha nada na nossa vida, então, quando eu entrei na A Fazenda, que eu saí da A Fazenda, eu falei: eu tenho que dar uma vida melhor para a aminha família, tenho que mudar a nossa vida, e hoje em dia, a nossa vida é outra”, explicou o artista.

“Aí o Bruno que está ali, ele me leva na terapia, aí eu faço uma. Ele me leva a segunda, e eu faço duas. Eu falo: Bruno, já tô bem, eu não vou mais pra terapia. Eu paro, porque na minha cabeça eu já tô bem”, confessou, revelando que não levava o tratamento muito a sério. “Tudo na minha vida hoje é por eles e para eles”, disse sobre os familiares.