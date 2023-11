A importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata

Dados do INCA revelam que o câncer de próstata é o segundo mais frequente em homens brasileiros

O câncer de próstata, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), figura como o segundo tipo mais frequente entre os homens brasileiros. Diante da projeção de 71.730 novos casos por ano no triênio 2023-2025, é imperativo abordar a questão do diagnóstico precoce como uma alternativa crucial para a reversão desse cenário.

Ao confrontar esses números alarmantes, a busca por métodos eficazes de diagnóstico torna-se essencial. A resistência ao exame de toque retal, evidenciada por uma pesquisa do Centro de Referência em Saúde do Homem, destaca a necessidade de superar preconceitos para garantir uma abordagem completa na detecção do câncer de próstata.

Destacam-se duas principais abordagens diagnósticas: o exame de toque retal e o teste PSA (antígeno prostático específico). A Dra. Fauzia Naime, oncologista do Instituto Paulista de Cancerologia (IPC), ressalta a relevância de combinar esses métodos, alcançando um índice de 80% de eficácia no diagnóstico.

A matéria explora a resistência de 20% dos pacientes ao toque retal, enquanto o teste PSA, realizado por meio de exame de sangue, enfrenta menos resistência. A Dra. Fauzia destaca que tumores mais agressivos, muitas vezes, só são detectados por meio do toque retal, enquanto o PSA pode não ser indicativo em casos específicos.

A oncologista enfatiza a importância de exames de imagem, como a ressonância multiparamétrica da próstata, ultrassons e biópsias para confirmar o diagnóstico. Após a detecção, a individualidade de cada caso é avaliada, permitindo a escolha do tratamento mais adequado, que pode variar entre radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia e prostatectomia radical.

A idade também é um fator crucial, com a maioria dos casos ocorrendo em homens acima de 65 anos, conforme dados do INCA. A Dra. Fauzia esclarece sintomas e destaca a importância da combinação de exames e práticas preventivas, como evitar alimentos que aumentam a incidência do câncer.