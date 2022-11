“A ideia é levar a celebração para o palco”: LS Jack conta sobre turnê nacional e adianta novidades

O show é um passeio por grandes sucessos da banda e do cantor Vinny

“O projeto LS Jack 25 anos surgiu para celebrar a carreira da banda, contar um pouco da sua história, mostrar influências e apontar novos caminhos. Fazer do novo show uma grande festa, onde o público pode entrar em sintonia e comunhão com cada canção é um objetivo. Vamos colocar a galera para cantar tudo do início ao fim!”, conta a banda.

Vinny conta sobre como conheceu os parceiros: “Nós somos amigos de muitos anos, estamos sempre próximos, nossas famílias também. Independente da música nós somos parceiros mesmo, amigos, nos amamos profundamente, nossas famílias também. Então em uma dessas noites estávamos numa pizzaria com o Vitinho, ele estava me contando da volta do LS Jack, se reunindo outra vez, mas dessa vez sem o Marcos, vocalista. E estavam nessa busca de um novo cantor ou cantora. Mas aí resolvi dar minha opinião e acho que a única pessoa que se encaixa nessa posição, pelas condições e relações, seria essa que vos fala. Rimos um bocado, não levamos muito a sério. então ele foi um dia com a família para Florianópolis e teve um sonho, então ele me mandou um mensagem às 4h da manhã perguntando se estava de pé aquela parada e eu falei “vamos embora” e naquela mesma tarde nos reunimos na minha casa. Então começamos a fazer uma bagunça juntos, começamos a ensaiar em um estúdio floresta e logo depois a minha casa virou nossa sede. Montamos um pequeno estúdio na minha casa mesmo e ali começou.”

Com o cantor Vinny nos vocais, o LS Jack explica que no show inédito, há espaço para as músicas de sucesso do artista, além de homenagens a grandes nomes da música nacional.

“A ideia é levar a celebração para o palco, reencontrar os amigos e fazer novos amigos também. Nosso show é basicamente um apanhado das coisas que estouraram do LS Jack e muitas coisas do Vinny também.” conta a banda.

Sobre a formação do repertório, eles ressaltam: “Inicialmente tínhamos muitas ideias, colocamos muitas músicas, tiramos, experimentamos outras. Temos muita sorte de ter na banda nosso diretor. O Bicudo tem um talento especial para compor um show, porque é diferente de você pensar apenas nas músicas. Além das músicas tem a ordem das músicas também, tem como isso vai pegar nas pessoas e o Bicudo tem um talento especial. Então a rapaziada não tem preguiça, a gente arregaça as mangas mesmo e cada um contribui de alguma forma.”

A volta da banda deixou os fãs bastante entusiasmados: “Particularmente, eu, Bicudo e Serginho temos uma história ímpar. A própria história do LS Jack é uma história que não se confunde com outras histórias por ser tão peculiar. Então diante de todo esse acontecimento, os fatos notórios, eu considero que seja uma espécie de ressurgimento com um propósito muito puro.”

Sobre novidades, adiantam: “Temos muitas coisas. A gente gravou há cerca um ano e meio um mini dvd em estúdio muito importante pra nós porque foi lá que gravamos tanto eu como o LS Jack, grandes sucessos da nossa carreira. E tivemos a sorte de fazer tudo de novo pela nossa gravadora e toda turma que estava ali presente. Foi muito impactante voltar no Mega e gravar esse mini dvd com algumas musicas minhas e do LS Jack.”

LS Jack 25 Anos

Em fevereiro de 2020, o cantor Vinny anunciou sua entrada no LS Jack. O cantor também compôs um single chamado LS Jack, gravado no primeiro álbum da banda. Em janeiro de 2021 Vinny e a banda lançaram o primeiro EP LS Jack e Vinny – Volume 1.

“O Vinny, além de um grande amigo, também sempre esteve presente ao lado da banda como parceiro, colaborador e compositor. Éramos da mesma gravadora, já dividimos o palco juntos e alguns dos nossos integrantes tocaram com ele na carreira solo. Com esta proximidade e afinidade foi natural para que ele se tornasse o novo vocalista.”, conclui a banda.