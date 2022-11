A franquia de salões de beleza, Escovei, faz sucesso com inovação e produtos próprios

Conceito europeu Estilista de Imagem, exclusivo da rede no Brasil, e a experiência de 21 anos das sócias-franqueadoras são a base para o sucesso do negócio

O setor de Franquias registrou crescimento acima de 16%, entre julho e agosto de 2022, comparado com o ano anterior, de acordo com dados do relatório de desempenho da ABF (Associação Brasileira de Franchising). O nicho de Saúde, Beleza e Bem-estar, um dos principais destaques, teve incremento de 10,9% em sua receita.

O segmento segue sendo um dos mais procurados por quem quer abrir o seu próprio negócio e busca no Franchising a segurança de um investimento seguro.



Entre tantas alternativas, redes que oferecem diferenciais de mercado ganham ainda mais notoriedade e ficam na preferência da escolha dos novos empreendedores.



As amigas e sócias Vanessa Nantes e Janaina Folco, que possuem mais de 21 anos de experiência no segmento, trouxeram ao Brasil um conceito europeu conhecido como Estilista de Imagem e fundaram a Escovei, rede de franquias de escovas sem hora marcada.

“Nós viajamos e estudamos muito. Entre nossas visitas à Europa e aos EUA, nós adaptamos o já conhecido modelo norte-americano Dry Bar, salões com serviços express, com a profissão russa Estilista de Imagem, que não apenas faz os penteados, mas oferece um serviço ideal para cada cliente”, explica Janaína Folco.



A missão da Escovei é atender suas clientes, com alto padrão de qualidade em um ambiente leve e relaxante, sem abdicar da agilidade, e com preços fixos para todos os tamanhos de cabelo.



“Estilista de Imagem na Europa tem formação acadêmica, que inclui várias grades de cursos, como visagismo, colorimetria pessoal, etiqueta, que preparam para o mercado com excelência. E foi esta concepção que trouxemos para o Brasil e queremos validar isso como profissão. Nós prezamos pelo atendimento de qualidade, sem perder a agilidade”, conta Folco.

Iniciada durante a pandemia, a Escovei chega como uma grande alternativa para os novos empreendedores, já que traz um diferencial exclusivo: suas profissionais são estilistas de imagem. Outro fator fundamental, é que a rede trabalha com produtos próprios.



Ambos os elementos estão fortalecendo cada vez mais a marca, com boas perspectivas de expansão até o final do próximo ano.

“Estamos prestes a inaugurar uma unidade em Indaiatuba (SP) e outra em Cuiabá (MT). E até o final de 2023, prevemos abrir 50 novas unidades por todo o Brasil”, afirma Janaina.

A Escovei

Criada a partir de um conceito de escova europeu, chamado Estilita de Imagem, aliado ao método de escova express norte-americano Dry Bar, a Escovei é a primeira e única rede no mercado nacional a oferece um atendimento exclusivo para cada cliente e necessidade por meio de estilistas de imagem, com agilidade e sem necessidade de marcar hora.



Além disso, as amigas e sócias Vanessa Nantes e Janaina Folco, possuem mais de 21 anos de experiência com salão de beleza, fortalecendo o know-how da rede. Outro quesito essencial para a solidez da rede recebeu investimento pelo braço de negócios do Grupo Magnet.