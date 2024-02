A força está dentro de você: 7 estratégias para vencer a procrastinação, despertar a energia e realizar atividade física

Frase do filme Star Wars pode servir de estímulo na guerra contra a procrastinação

“Que a Força esteja com você”, célebre frase da saga de filmes Star Wars, pode ser aplicada na vida real, como um incentivo aos meros mortais que desejam enfrentar e vencer a “guerra” diária contra uma vilã, a procrastinação. A procrastinação é um empecilho enfrentado por muitas pessoas que tentam adicionar atividades em suas vidas, sobretudo exercícios físicos. Encontrar energia para vencer essa tendência pode ser desafiador, mas com estratégias eficientes é viável transformar a inércia em movimento e obter uma rotina mais ativa.

Portanto para isto, é recomendado que primeiramente se identifique as raízes, isto é, saber qual a causa da sua procrastinação (se é o medo do fracasso, à falta de autoconfiança, ou “simplesmente” falta de motivação). Após esta descoberta, deve-se estabelecer metas realistas e se possível, ter um amigo, familiar ou colega durante a realização das atividades físicas para que ele te ajude e incentive. Outro importante aliado pode ser o aplicativo de relacionamentos e amizades com foco em esportes, BlinkFIT, que foi criado justamente para conectar pessoas que praticam as mesmas modalidades.

“A tecnologia pode dar uma força extra: “o BlinkFIT permite ao usuário criar um perfil com base nas suas preferências e habilidades esportivas, ‘dando match’ com outros usuários praticantes das mesmas modalidades. A proposta é atender a praticantes de modalidades diversas: desde as mais populares, como futebol, vôlei ou basquete; até as consideradas de nicho, como tênis ou kung fu, por exemplo”, explica Eduardo Sani, CEO da plataforma.

Posteriormente ao estabelecimento de metas, a definição de uma rotina gradual de exercícios, iniciando com caminhadas leves, alongamentos ou dança, é importante para criar o hábito de se exercitar. A prática de atividades prazerosas possui uma alta relevância na vitória contra a procrastinação, devido a motivação que você sentirá para a realização desta atividade. Uma grande inimiga da procrastinação é a consistência e para se obter isso, a delimitação de horários para a realização das atividades faz com que se haja mais dificuldade dela ser adiada, o que a torna como um hábito duradouro como um compromisso.

Outra estratégia é que quando se há um parceiro de treino, além da motivação que ele o proporcionará, também haverá o desenvolvimento de um senso de responsabilidade mútua. Por fim, reconhecer e comemorar as pequenas conquistas durante o processo em busca do seu objetivo é essencial, visto que não apenas ressalta o senso de realização, mas também estimula a motivação para continuar evoluindo.

Vencer a procrastinação e encontrar energia para praticar exercícios exige autocompreensão, paciência e estratégias ajustáveis. Ao adicionar abordagens à jornada para uma vida mais ativa, o “guerreiro” estará não somente se superando, como também conquistando os inúmeros benefícios físicos e mentais relacionadas à prática constante de atividades físicas.