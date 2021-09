Nego do Borel, Bil, Tati Quebra-Barraco e Mileide estão entre peões de ‘A Fazenda 13’

Nova edição do reality começa nesta terça (14) com 20 peões; Sete foram revelados no ‘Hoje em Dia’

“A Fazenda 13” tem estreia confirmada para o dia 14 de setembro na Record TV. Além da mudança de comando do reality, que até a última temporada era apresentado por Marcos Mion e agora tem Adriane Galisteu à frente, o programa também traz novidades digitais. Nesta quinta-feira (9), Adriane Galisteu revelou 7 dos 20 participantes da nova edição do reality.

Galisteu começou as apresentações, e comentou sobre a expectativa e condução da ‘A Fazenda’. “A fazenda é minha escola, sou fã e quero trazer um tom diferente para a apresentação. É um reality é mais tenso e vou estar do lado das regras. Para o digital, o reality terá presença marcada no Tik Tok, Lives e interações”.

Adriane Galisteu apresentará a próxima edição do reality

Conheça os peões:

Victor Pecoraro

Antônio Carlos (Mussunzinho)

Liziane Gutierrez

Tati Quebra-Barraco

Nego do Borel

Arcrebiano

Mileide Mihaile

O primeiro peão revelado foi Victor Pecoraro, o ator ficou conhecido por atuar na novela “Chocolate com Pimenta”, em 2003, e já esteve na ‘Dança dos Famosos’. O ator é casado desde 2012 e tem duas filhas.

Antônio Carlos, ou Mussunzinho, como é conhecido, é um ator brasileiro e é filho do humorista Mussum. O ator já fez a novela ‘Malhação dos Sonhos’ (2014-2015) e ‘Salve Jorge'(2012-2013). Mussunzinho tem 28 anos e assim como o pai, seguiu a carreira artística.

Liziane Gutierrez é ex-Miss Bumbum, modelo e influenciadora digital. A modelo tem fama de arranjar confusões com celebridades, em julho deste ano, a influenciadora viralizou na web após xingar policiais que acabaram com uma festa clandestina na zona oeste da capital paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nego do Borel ficou famoso em 2012 com o hit ‘Os Caras do Momento’. Já trabalhou como ator em ‘Malhação’ e participou do programa ‘Os Trapalhões’. Viveu um relacionamento conturbado com a atriz Duda Reis entre 2019 e o início de 2021.

Tati Quebra-Barraco é uma cantora e compositora brasileira de funk carioca, ficou conhecida como uma das pioneiras no gênero musical. Tati se tornou um ícone feminista e da população LGBT. A rainha do funk disse que gostou das participações de Viviane Araújo, Nicole Bahls e Andressa Urach em outras edições do programa

Arcrebiano já participou dos realitys da Rede Globo, BBB21 e ‘No Limite’. Modelo, professor de crossfit e digital influencer. Já namorou a sertaneja Maraisa, que faz parte da dupla Maiara e Maraisa, por dois anos.

Mileide Mihaile é ex-bailarina da banda Aviões do Forró e já foi casada com o cantor Wesley Safadão por oito anos. Seu casamento chegou ao fim após uma traição do cantor com a atual mulher dele, Thayne Dantas. Mileide já desfilou na Grande Rio, como musa da escola de samba.