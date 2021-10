’A Fazenda 13’: Gui Araújo revela traição de Jade Picon e conta: “Ficou comigo antes de terminar o contrato”

O influenciador insinuou ainda que namoro de Jade e João Guilherme era apenas fachada

Na última sexta-feira, (22), rolou mais uma festa na ‘Fazenda 13’ e uma polêmica ganhou ainda mais força. Esta semana, em conversa na casa da árvore, Gui Araújo revelou ter algumas “namoradas”, mas que uma era proibida e ao ser perguntado quem era, o peão escreveu JADE PICON na perna de Dynho Alves.

Gui Araújo escreveu JADE PICON na perna de Dynho Alves

O assunto gerou burburinho na internet, e inclusive com um “pitaco” do cantor Zé Felipe, porque Jade namorava João Guilherme, irmão de Zé e filho do cantor Leonardo, até o fim de agosto — quando terminaram após três anos de relacionamento. Muito se comentou sobre uma suposta traição da influenciadora já que Gui Araújo foi confinado logo em seguida ao término.

Gui Araújo e João Guilherme

Pois bem! O que era uma suposição, se tornou confirmação. Durante a festa, Gui contou a MC Gui que Jade quem o procurou e explicou uma “situação” para ele e logo em seguida ficou muito sério o relacionamento deles. Ele expôs que a garota queria ter relação sexual com ele dia e noite e que eles mantinham relação na casa dela e logo em seguida, João chegava e eles precisavam disfarçar. Até que ele não estava mais satisfeito com isso e queria revelar o que estava acontecendo a João.

Gui Araújo revela traição de Jade Picon

E para piorar, Gui Araújo disparou: “Foi bem antes do fim do “contrato” anterior”, insinuando que o relacionamento de Jade e João era combinado.

Todo o diálogo enterrou o discurso que Jade fez esta semana em seu Twitter negando a traição. “encerrei um ciclo de 3 anos da minha vida, um namoro maravilhoso que me ensinou muito, mas o que acontece na minha vida SOLTEIRA só cabe a mim e nela eu sou livre para fazer o que eu quiser”, postou.

O mais bizarro de toda a história são as infinitas fotos de João Guilherme, Jade Picon, Gui Araújo e Leo Picon — irmão de Jade e melhor amigo de Gui — postadas por eles. Agora é aguardar o pronunciamento de Jade, Leo, João e Zé Felipe, que é conhecido como “Maria Fifi” na internet por sempre se pronunciar em fofocas.