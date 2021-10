Internautas pedem expulsão de Dynho Alves e Victor Pecoraro após briga com Rico Melquiades

Segundo internautas, os peões agrediram o influenciador na madrugada desta sexta-feira (8)

Durante a madrugada desta sexta-feira, (8), uma briga generalizada ocorreu na ‘A Fazenda 13’, deixando os internautas atentos a situação. Quando Rico Melquiades pegou o pote de café para jogar fora, Dynho Alves partiu para cima do influenciador que tropeçou.

Segundo os internautas, o cantor teria dado uma rasteira em Rico, o que ocasionou a “quase” queda do Fazendeiro, que inclusive disse que houve sim essa rasteira. O que mais intrigou quem assistia, foi o marido de Mirella, ainda se acalmando do ocorrido, disparar “Podia ter caído e quebrado a cara!”, sobre a suposta rasteira. A tag DYNHO EXPULSO foi para os trend topics do Twitter, mas foi banida.

Outra expulsão também tem sido pedida, pois quando Victor Pecoraro despejou leite em Rico, começando uma guerra de comida, jogou uma garrafa de água na direção do influenciador.

Na manhã desta sexta-feira, (8), ainda havia pedidos de expulsão do cantor e do ator, mas ao que tudo indica, a Record TV não fará nada sobre ambas situações, pois a emissora ainda não se pronunciou.

Veja os vídeos de ambas as brigas e tire suas conclusões: