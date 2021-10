Tati da Web Tv Brasileira tem reação impagável ao transmitir confusão em A Fazenda

A Youtuber Tati Martins da Web Tv Brasileira reage em seu canal ao transmitir confusão entre participantes de A Fazenda

A reação de Tati Martins do canal de Youtube Web Tv Brasileira chamou atenção de seus seguidores na noite de eliminação do reality A Fazenda da Rede Record de TV. Ao fazer a transmissão de seu vídeo em que comenta e reage aos acontecimentos do reality rural, a Youtuber e seu marido Marcelo se empolgaram ao narrar a briga entre os participantes.



A transmissão dos youtubers foi comparada a uma narração de jogo de futebol, devido a empolgação da dupla. De forma divertida, eles reagiram com relação a atitude de Dynho, que ao brigar com Rico Melquiades, supostamente agrediu o humorista.



Entenda o caso: Após eliminação de Erika em A Fazenda, Rico despejou no chão todo o pó de café da sede. Revoltado com a atitude, Dynho teria supostamente dado uma rasteira em Melquiades ou colocado o pé a frente de Rico na intenção que o peão caísse. Mas não foi só isso, Victor Pecoraro despejou uma garrafa de iogurte na cabeça do peão também e muitos seguidores dizem ter visto o ator arremessar a garrafa no rosto do humorista. A internet reagiu as cenas pedindo a expulsão dos peões: Dynho e Victor. A Rede Record apura as imagens para que sejam tomadas providências.

O canal Web TV Brasileira é famoso por suas transmissões e lives dentro do Youtube, onde comentam notícias de celebridades, influenciadores e também sobre os reality shows que estão no ar. Tati é muito querida e tem uma base de fãs bastante significativa. Com isso ela divertiu quem acompanhava toda sua transmissão.