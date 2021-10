Briga generalizada em ‘A Fazenda 13’: após a eliminação de Érika, a sede ”pegou fogo””

O influenciador Rico Melquiades jogou fora o café da casa e Dynho Alves foi para cima do peão

A madrugada desta sexta-feira, (8), foi quente em ‘A Fazenda 13’! Tudo começou após a eliminação de Érika Schneider, com 30,24% da votação do público, onde Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades trocaram farpas relembrando a eliminação de Mussunzinho na semana passada, por indicação de Érika — o que a funkeira ainda não digeriu bem.

Logo após, foi a vez de Rico e MC Gui se desentenderem, pois o humorista o acusou de estar lá para “limpar a imagem” e que não tem conseguido. Foi quando o cantor disparou: “vai tomar no **”, Rico disse que gostava disso e foi atrás de MC Gui repetindo e os peões os afastaram para evitar uma briga física. Mas o que já estava ruim estava prestes a piorar, quando Rico foi até a despensa buscar o pote de café para jogar fora.

O cantor Dynho Alves, totalmente descontrolado, foi para cima do fazendeiro e todos os peões entraram no meio para separar, pois o cantor estava quase partindo para as vias de fato. Bil Araújo e Erasmo Vianna tentaram tirar o pote de Rico em vão, pois o fazendeiro ainda assim jogou fora — enquanto Aline Mineiro foi atrás do amigo, escorregou e caiu, mas sem ferimentos — enquanto os outros peões seguraram Dynho.



Mas se você pensa que acabou, se enganou! Quando parecia que os ânimos já estavam tranquilos, Rico estava sentado na mesa conversando com Dayane Mello, quando Victor Pecoraro despejou leite no fazendeiro que revidou com leite, catchup e mostarda. Tiago, da dupla com Hugo, interviu e tirou Pecoraro da confusão.



Logo após, enquanto Rico se limpava, Gui Araújo aconselhou Aline Mineiro: “você é maravilhosa, adoro você, você é super sensata, mas você está defendendo o cara errado [Rico]”. A ex panicat respondeu: “Eu posso escolher o que eu quiser?”. Os outros peões concordaram com o ex namorado de Anitta e Mineiro caiu no choro.

Depois, em conversa com Aline Mineiro e Dayane, Rico avisou: “ele [Victor] pode jogar leite em mim a vontade, quem vai ‘tá a semana toda tirando leite da vaca pra repor é ele mesmo”, arrancando gargalhadas das peoas.

Hoje, (8), tem festa e bebidas + ânimos exaltados, tem tudo para ter o segundo round desses desentendimentos.