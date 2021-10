’A Fazenda 13′: Marina Ferrari dispara: ”Ela não aceita não” sobre Érika Schneider

Em conversa com Sthe Matos, a influenciadora comentou sobre o comportamento da ex bailarina do Faustão

Durante a terceira festa desta edição da ‘Fazenda 13’, a influenciadora Marina Ferrari colocou o comportamento de Érika Schneider em pauta conversando com Sthe Matos. “Ela não fez nada para mim, mas fica um clima estranho. Eu não vou dizer que eu confio; eu não sou muito amiga, mas tenho proximidade. Aí depois vai vendo umas coisas fica um clima ruim”, declarou sobre a “amiga”. O flerte de Gui Araújo também comentou que a peoa vai sentir quando ela não a colocar na sua lista de prioridades, mas diferentemente de Rico Melquiades, ela não entenderá: “Ela não sabe ouvir não”, disparou Marina. Ela completou contando que já conversou com Rico sobre isso, e que ele próprio já avisou que se afastará de Marina por causa das amizades que ela tem feito, o chamado “Grupão”, eles são amigos de antes do confinamento. Ela completou contando que já conversou com Rico sobre isso, e que ele próprio já avisou que se afastará de Marina por causa das amizades que ela tem feito, o chamado “Grupão”, eles são amigos de antes do confinamento O assunto Érika Schneider é recorrente entre os peões desde que a mesma se tornou fazendeira na segunda semana do reality. Ela causou certo desconforto devido a uma suposta prepotência que adquiriu ao colocar o chapéu e a situação piorou após a indicação e eliminação de Mussunzinho — o segundo eliminado na última quinta-feira, (30). Alguns peões como MC Gui, Tati Quebra Barraco, Arcrebiano Araújo, Erasmo Viana e Victor Pecoraro já deixaram Érika como mira de voto nesta semana.