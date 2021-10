’A Fazenda 13′: Entrada de Lary Bottino foi desgosto para Solange Gomes

A nova peoa entrou durante a festa e desagradou a ex banheira do Gugu

Na última sexta-feira, (1º), durante a festa, ocorreu a entrada da nova peoa Lary Bottino, substituindo Fernanda Medrado, que desistiu da competição. E já na entrada, teve participante fazendo cara de poucos amigos, como a ex-banheira do Gugu, Solange Gomes.

Quando a influenciadora digital entrou, Solange já se assustou com o fuzuê formado, pois Gui Araújo e Rico Melquiades são amigos pessoais da nova peoa. Logo após, quando Lary foi cumprimenta-la e abraça-la, ela não gostou muito e manteve um certo distanciamento.

Rico ficou felicíssimo com a entrada da participante e já formou um trio, junto com Gui Araújo, para conversarem sobre tudo que vem acontecendo. Quando Lary perguntou se tinha algum rapaz para ela flertar, o amigo de Carlinhos Maia respondeu: “o Bil”; prontamente, a ex de Férias com o Ex respondeu: “credo!”. Lembrando que Gui e Rico são de grupos opostos e com a entrada de Lary, será que formarão um trio?

E para completar, a amiga já deu o recado: “Gui, sem casal!”, já intimou Lary Bottino a Gui Araújo para desgosto dos fãs de Magui [Marina Ferrari e Gui Araújo] e da própria Marina.