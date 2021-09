’A Fazenda 13’: sem medo do perigo, Mc Gui dispara para fazendeira Érika Schneider: ”hipócrita”

Os peões bateram boca no último domingo (26) e lavam roupa suja

O último domingo (27) foi bem animado na ‘A Fazenda 13’! Além do desentendimento caloroso entre Rico Melquiades e Tati Quebra Barraco, os peões Érika Schneider e MC Gui aproveitaram a faísca para colocar mais fogo no feno.

Tudo começou devido a um comentário da fazendeira que caso tivesse a opção de escolher entre prêmio em dinheiro ou imunidade, escolheria a segunda opção. MC Gui, ao ouvir a opinião da loira, rebateu a chamando de hipócrita: “Você falou a semana toda que o cara te tirou 7 mil reais e agora você fala que quer a imunidade?“, indagou o funkeiro tomando as dores de Bil Araújo, o episódio questionado pelo funkeiro ocorreu em uma atividade realizada na sexta-feira, (24), onde Bil tirou sete mil reais de Érika Schneider.

Tudo começou devido a um comentário da fazendeira que caso tivesse a opção de escolher entre prêmio em dinheiro ou imunidade, escolheria a segunda opção

A fazendeira, muito exaltada, respondeu: “MC Gui, na moral, não discute comigo”; o que causou o deboche do cantor: “Tá bom, desculpa fazendeira.” “Se a [Adriane] Galisteu chegasse em mim agora e dissesse imunidade ou sete mil reais, nesse momento do jogo eu escolho a imunidade. E você não pode rir do que eu falei e me chamar de hipócrita”, quis finalizar Érika.

“Você falou a semana toda que o cara te tirou 7 mil reais e agora você fala que quer a imunidade?“, indagou o funkeiro tomando as dores de Bil Araújo

Mas a discussão continuou e MC Gui expôs que estava descontente com as atitudes da bailarina e revelou que alguns peões estavam comentando a suposta prepotência da mesma. A peoa sentou com ele, Mussunzinho, Bil e Erasmo para ouvir as opiniões dos peões, se justificando e dizendo que jamais foi sua intenção. MC Gui se desculpou logo em seguida, mas bastante abalada, foi para o quarto e chorou desabafando com Marina Ferrari, Aline Mineiro e Gui Araújo.