’A Fazenda 13′: Descubra quem revelou a informação dos pré casais para Dayane Mello

Entenda como essa informação chegou aos ouvidos da peoa e formou caos na votação

Na última terça-feira, (21), houve a primeira formação da roça da ‘Fazenda 13’, e como já era de se esperar foi fogo no feno e acusações de todo lado. Entre as acusações, a ex-banheira do Gugu, Solange Gomes insinuou que já haveriam seis pré-casais formados aqui fora abrindo assim a ‘CPI da Combinação de Casais’.

Tudo começou através de uma conversa entre Dayane Mello e Solange, onde a modelo revelou que um peão já tinha ficado com uma amiga dela, que ficou extremamente desapontada com as atitudes dele, e lhe contou sobre a combinação de casais. Logo, os internautas apontaram que se tratava da ex-peoa Stefany Bays que já ficou com Arcrebiano, mas rapidamente, a influenciadora negou que ela tinha sido a precursora da fofoca.

Entre as acusações, a ex-banheira do Gugu, Solange Gomes insinuou que já haveriam seis pré-casais formados aqui fora abrindo assim a ‘CPI da Combinação de Casais’

Na verdade, a ‘suposta’ amiga seria Gabi Pugliesi! Dias antes do confinamento, ela estava com Dayane Mello e supostamente ali, a fofoca rolou, porque seu ex marido, Erasmo Vianna, estava tendo um relacionamento com Érika Schneider; e ambos entraram no programa. Por isso, tudo leva a crer que foi ela quem alertou Dayane Mello sobre a combinação.

Na madrugada, Erasmo assumiu para alguns peões que teve algo com Érika Schneider após a separação, mas não passou disso, ambos mal se falam dentro do programa. Solange Gomes não havia citado ambos, mas citou Marina Ferrari e Arcrebiano Araújo como um dos possíveis casais, mas a empresária está de flerte com Gui Araújo.

Dias antes do confinamento, ela estava com Dayane Mello e supostamente ali, a fofoca rolou, porque seu ex marido, Erasmo Vianna, estava tendo um relacionamento com Érika Schneider; e ambos entraram no programa

Uma coisa é certa: ainda tem muita água para rolar nesses baldes da fofoca. E hoje a noite, (22), teremos a segunda prova do Fazendeiro com duas das peoas envolvidas na polêmica: Érika Schneider e Solange Gomes; além de Liziane Gutierrez. Duas delas se juntarão a roça com Nego do Borel, correndo risco de ser eliminado(a) amanhã, (23).