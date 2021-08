A Fantástica coleção de instrumentos musicais e carros antigos de Caito Maia

Caito Maia, dono da marca Chilli Beans, mostrou ao programa Casa Vogue sua incrível coleção de carros antigos e instrumentos musicais que pertenceram a ícones do Rock.

O proprietário da famosa marcas de óculos Chilli Beans, Caito Maia, abriu as portas de seu imóvel de mais de 4.600 metros quadrados para a Revista Vogue. Na companhia de sua esposa, a jornalista Deni Savi, o casal mostrou bom gosto ao explorar uma arquitetura e decoração modernas misturadas a natureza e também ao grafite do artista Crânio Artes (amigo de Caito), responsável pelo painel instalado no jardim da casa do casal. A casa possuí grandes cômodos, uma academia com paredes de vidro e vista para a natureza. Enfim, um imóvel que brilha os olhos de qualquer pessoa.



Mas o Caito Maia abriga em sua casa duas coleções distintas que são compostas por itens raros. Uma delas, quando logo na abertura do vídeo para a Vogue, ele mostra com orgulho sua coleção de carros antigos. Modelos de veículos das décadas de 60 e 70 como o Mustang Fast Back 68, Dodge Charger 67 e o Corvette Sting Ray.





Sobre a coleção de instrumentos, as guitarras são maioria no acervo do empresário. Talvez muitas pessoas não tenham conhecimento mas Caito Maia teve uma banda de rock em meados dos anos 90, “a Las Ticas Tienen Fuego”, ele era vocalista e guitarrista e o projeto lhe rendeu uma indicação ao prêmio MTV – Video Music Brasil. Sua paixão pelo gênero musical vem de tempos… E qualquer pessoa amante de rock ficaria impressionado com os instrumentos que ficam expostos na parede de sua casa.





Maia começou mostrando a guitarra que ganhou do cantor Lenny Kravitz, com o qual ele fez um filme e foi presenteado pelo cantor. Há também uma guitarra usada por ninguém menos que Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, banda que se tornou um fenômeno mundial há décadas atrás e que hoje ainda conserva o status de melhor banda de grunge de todos os tempos. Há também a guitarra de Elvis Presley, o rei do rock, que foi arrematada em um leilão nos Estados Unidos. Esta última foi tocada por ele em seus shows sete meses antes de sua morte.

Caito Maia começou seu comércio de óculos quando tinha sua banda. O empresário comprava itens nos Estados Unidos e vendia os produtos aqui no Brasil. Expunha suas peças em stands no mercado itinerante MMM – Mercado Mundo Mix e viu seu empreendimento crescer. Com alto índice de vendas, ampliou seu negócio e expandiu para lojas físicas e quiosques em shoppings com a Chilli Beans. Hoje mantém seu empreendimento, ampliou sua linha de produtos e também vende por e-commerce.

