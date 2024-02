A essencialidade da Governança nas empresas para o crescimento

Este conceito, que não é novo, passou a ganhar força nos últimos anos e promove melhorias internas e externas, auxiliando na expansão das companhias

A governança corporativa é um conjunto de práticas e processos que visam garantir a transparência, a ética e a responsabilidade no funcionamento das empresas, englobando as regras e os mecanismos de controle que orientam as decisões e as ações dos gestores, buscando proteger os interesses dos acionistas e demais stakeholders.

E a sua importância está relacionada à necessidade de estabelecer uma estrutura de gestão eficiente e confiável, que promova a confiança dos investidores e a sustentabilidade do negócio, contribuindo para a redução de riscos e a maximização do valor das empresas, além de fomentar a transparência e a prestação de contas.

O termo, cunhado a partir da década de 1990, advindo da Governança já implementada em órgãos públicos nos anos de 1980, tem sido aplicado com muita efetividade por diversas empresas mundo afora, para terem um crescimento ainda mais sustentável.

Um dos principais elementos da governança corporativa é a composição do conselho de administração. Esse órgão é responsável por tomar decisões estratégicas e monitorar a atuação da diretoria executiva. É importante que o conselho seja composto por membros independentes, que possuam conhecimento e experiência relevantes para a empresa, garantindo assim a imparcialidade e a diversidade de perspectivas.

Grandes corporações apostam na Governança para crescer de forma sustentável

Tatiana Aloia, co-fundadora da Aloia Aerospace Inc., empresa multinacional que atua no mercado de peças de reposição para a Indústria Aeronáutica, sempre está na busca pela melhoria contínua de sua empresa, seguindo os quatro pilares da Governança Corporativa: transparência, accountability, equidade e responsabilidade corporativa.

A executiva comentou sobre o papel da Governança para as empresas de qualquer segmento, especialmente, para o Aeronáutico, e os benefícios que ela pode trazer.

“A governança corporativa é fundamental em todos os setores, e não seria diferente no aeronáutico. Partindo das premissas da missão, visão e valores da empresa, o acompanhamento frequente de todos os resultados e de todas as ações e iniciativas por trás deles é uma condição sine qua non para o sucesso de uma empresa, bem como, o ajuste das metas e suas respectivas ações quando necessário”, afirma Tatiana.

Outro aspecto fundamental da governança corporativa é a divulgação de informações claras e precisas. As empresas devem fornecer relatórios financeiros e não financeiros de forma regular e transparente, permitindo que os investidores e demais stakeholders tenham acesso a dados relevantes para a tomada de decisões. Além disso, a comunicação com os colaboradores, fornecedores e com a sociedade deve ser feita de maneira clara e acessível, promovendo a confiança e a transparência.

Inclusive, para Tatiana, é especialmente importante promover um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo. “A comunicação clara e transparente promove inclusão da equipe e estimula maior colaboração de todos. Precisamos de transparência e clareza na fala, na escrita, na escuta e em tudo o que envolve a comunicação, incluindo treinamentos, feedbacks e posicionamento com clientes, fornecedores, parceiros e internamente. A colaboração precisa partir dos gestores, como exemplo, e envolve treinamento próximo de cada profissional”, diz.

A governança corporativa também envolve a definição de políticas e práticas de gestão de riscos. É essencial que as empresas identifiquem, avaliem e gerenciem os riscos aos quais estão expostas, buscando minimizar possíveis impactos negativos e proteger os interesses dos acionistas. A adoção de boas práticas de …