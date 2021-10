‘’A era dos imóveis à venda mostrados completamente vazios pode estar acabando’’, declara Marcus Araujo, CEO da Datastore

Segundo pesquisa, 80% desses imóveis foram vendidos em até 90 dias com utilização de mobiliário adequado, vasos com plantas reais e até um café

A Datastore, empresa especializada em demanda imobiliária, acaba de apresentar uma pesquisa inédita no Brasil. Foram entrevistadas 752 pessoas, entre proprietários de imóveis à venda ou recentemente vendidos, além de corretores de imóveis de todas as regiões do Brasil, entre janeiro e setembro de 2021.

Segundo os dados, quando os imóveis foram colocados à venda ambientados e decorados da forma correta, demonstrando que existe “vida” no local, com utilização de mobiliário adequado, vasos com plantas reais e até um cafezinho para serem apresentados aos potenciais clientes, 80% desses imóveis foram vendidos em até 90 dias.

Créditos: ADEMI-PR Marcus Araujo, estatístico e CEO da Datastore



Segundo Marcus Araujo, estatístico e CEO da Datastore, a pesquisa revelou um novo cenário para o setor: a era dos imóveis à venda mostrados completamente vazios pode estar acabando. Agora, os clientes querem ver suas vidas encenadas nas casas e apartamentos que visitam, afirma o especialista.