A Dra. Shape, Gleidy Scalzer, transforma corpos de celebridades com técnicas inovadoras

Conhecida como Dra. Shape, a Dra. Gleidy Scalzer se destaca como referência na harmonização corporal dos famosos, sendo reconhecida internacionalmente por suas técnicas inovadoras e resultados impressionantes. Formada em São Paulo e especializada em Nutrologia e Ortomolecular pelo renomado Hospital Albert Einstein, Dra. Gleidy Scalzer se dedicou à harmonização corporal e facial, conquistando um currículo invejável e uma clientela repleta de celebridades.

Especialista premiada internacionalmente, Dra. Shape é destaque nas clínicas de São Paulo e eventos exclusivos, com uma clientela repleta de celebridades

Com técnicas avançadas, Dra. Gleidy Scalzer, também conhecida como Dra. Shape, se tornou a referência nacional e internacional em harmonização de glúteos, destacando-se especialmente pela técnica exclusiva LIPO SCALZER. Seu trabalho já foi premiado em cidades como Paris, Roma e Londres, confirmando sua posição de destaque na medicina estética.

Com técnicas avançadas e resultados impressionantes, Dra. Gleidy Scalzer é a favorita entre celebridades e atletas, elevando a medicina estética a um novo patamar

“É uma honra ser reconhecida como a ‘médica dos famosos’. Trabalho com dedicação para oferecer resultados naturais e transformadores”, comenta Dra. Gleidy Scalzer. Além de sua prática clínica, ela é uma empresária de sucesso, com sua própria grife que está ganhando popularidade rapidamente.

A Dra. Shape não se limita às clínicas de São Paulo. Ela foi a médica oficial dos jogadores do Brasil em Dubai e desempenhou um papel crucial na organização do Box da América Latina no Brasil. Sua presença também é requisitada em eventos de alto perfil, como os jogos dos MCS, onde atua como médica oficial.

No próximo final de semana, Dra. Gleidy Scalzer participará de uma entrevista exclusiva conduzida por Omar, onde discutirá suas técnicas e o futuro da harmonização corporal no Brasil.

Entre suas pacientes famosas estão o cantor Hungria, o jogador de futebol Amaral, o ator global Oscar Magrini, Christian Daniel Nicola, pai do MC Daniel, o Dr. Viotto e o ex-BBB Eliezer. Além de seu legado como médica, Dra. Gleidy Scalzer se destaca como empresária, com a criação de sua rede de laboratórios e sua marca própria, Dra Shape Moda Fitness e Moda Praia.

Com uma carreira marcada por inovações e reconhecimento internacional, Dra. Gleidy Scalzer continua a transformar a vida de seus pacientes com técnicas de harmonização corporal que prometem resultados naturais e duradouros.