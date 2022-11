A cidade do Rio de Janeiro vai parar neste sábado com o Numanice de Ludmilla

O ousado projeto da cantora já alcançou um bilhão de streamings na semana da edição apoteótica do evento



Da despretensiosa aposta de Ludmilla com os fãs ao sucesso de crítica e público, o Numanice esgota ingressos por onde passa. Neste sábado, o Rio de Janeiro recebe a edição mais esperada do Numanice.

O evento vai acontecer na Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, e o local não foi escolhido à toa. Grande o suficiente para receber o público saudoso do projeto – que esgotou os ingressos em apenas 11h -, e teve sua última edição carioca em fevereiro deste ano, é berço do samba – ritmo de deu origem ao pagode, celebrado tão visceralmente pela cantora e compositora Ludmilla, no projeto musical, que alcançou um bilhão de streamings nesta semana.

Ludmilla, a nova rainha do pagode

O Numanice nasceu a partir de uma aposta com o público, que viu Ludmilla cantando o ritmo em uma gravação de DVD do grupo “Vou Pro Sereno” e pediu para que ela explorasse mais este lado. Os fãs toparam e ‘pagaram’ a aposta dando à Lud o merecido prêmio de cantora do ano, do Prêmio Multishow, em 2019.

Meses depois, em abril de 2020, foi a vez da nossa, agora, Rainha do Pagode entregar o prometido. Um EP com seis músicas inéditas de pagode, que já estreou com todas as faixas no Top 100 e o single “Amor Difícil”, no Top 40. Com isso, ultrapassou barreiras em um segmento majoritariamente dominado por homens e reposicionou o gênero como tendência.

Evento vai acontecer na Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio

Após o bem-sucedido lançamento do EP, Ludmilla se empolgou e tratou de agitar um registro ao vivo em audiovisual, com participações especiais, em um dos cartões postais mais lindos do Rio de Janeiro: o Pão de Açúcar. O registro, realizado em novembro de 2020, foi lançado em todas as plataformas digitais em janeiro de 2021 e, na primeira semana, alcançou mais de 25 milhões de streamings.

“O Numanice foi abraçado de um jeito que jamais imaginei e, por tabela, me sinto abraçada e acarinhada também. O meu sonho era poder curtir ali junto, como público, mas Deus me fez instrumento para levar alegria e sou muito feliz e realizada em poder fazer essa grande festa e cumprir essa missão, que sempre foi o meu sonho, cantar, alegrar e emocionar as pessoas com o meu trabalho. Esse evento tem uma vibe, uma propriedade, uma identidade só dele, é incrível de ver e, também, ouvir as pessoas falando dele. Obrigada a todos vocês, que fizeram isso possível. O Numanice é nosso” – declara a artista.

Numanice alcançou um bilhão de streamings nesta semana.

Transmissão ao vivo

Todo este espetáculo poderá ser assistido nas telas do Multishow, ao vivo. Esta será a primeira edição televisionada do evento, que poderá ser visto no canal a partir das 20h, com exibição também para assinantes Globoplay + Canais ao Vivo.