A celebração da versatilidade e estilo com Niina Secrets e Morana

Veja como Niina está dando um toque especial aos looks com os acessórios da Morana

Quando a influenciadora Niina Secrets se une à renomada marca de acessórios Morana, o resultado é uma explosão de criatividade, elegância e versatilidade. A Morana, uma autoridade incontestável no mundo dos acessórios, convidou Niina para estrelar sua mais recente campanha, intitulada “Morana & Niina Secrets”. Com lojas espalhadas por todo o Brasil, a marca se destaca por oferecer uma variedade semanal de novidades em seus pontos de venda, atendendo a todos os estilos.

Elegância e autenticidade à campanha da Morana

Nara Dutra, a Head de Marketing e e-commerce da Morana, compartilhou a visão por trás da campanha: “As pessoas não precisam ser definidas por um estilo único. Por isso, trouxemos para esta campanha acessórios que permitem combinações ousadas para usar em qualquer ocasião.” A aposta da marca em peças com correntes inspiradas no estilo handmade revela um universo de possibilidades de produções e mistura de estilos.

Niina está mostrando que a moda pode ser versátil e ousada com os acessórios da Morana

Com as lentes de Thiago Dias, a campanha apresenta uma série de acessórios com elos diferenciados que se destacam pela criatividade. A combinação única de correntes desenha um cenário onde a moda é uma forma de expressão sem limites.

Niina está dando um toque especial aos looks com os acessórios da Morana!

Entrevistada para a matéria, Niina Secrets compartilhou sua perspectiva sobre moda e acessórios: “Pra mim os acessórios são importantes pra dar um ‘tcham’ em qualquer look, desde o mais básico até aquela ocasião especial. Com eles, podemos brincar e explorar as possibilidades com as combinações.” Ela revelou ainda como seu estilo varia de acordo com o dia e o humor: “Cada dia gosto de explorar um lado meu. Tem dias que acordo mais básica, em outros quero ser mais romântica ou quero uma produção mais elaborada, depende do meu humor e do mood naquele dia.”

Niina Secrets, com sua trajetória repleta de conquistas, incluindo sua seleção na lista da Forbes como uma das jovens mais promissoras do Brasil em 2020, personifica a essência da campanha. Nara Dutra enfatiza: “Esta campanha exalta a força da mulher e destaca o quanto é transformador usar acessórios. A Niina é uma mulher empreendedora, forte que corre atrás dos objetivos dela sem perder sua delicadeza e feminilidade.”

As peças da campanha podem ser encontradas tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce da Morana, permitindo que as admiradoras de Niina e os amantes de acessórios explorem e experimentem o mesmo estilo que ela representa.

O lançamento “Morana & Niina Secrets” é um convite para celebrar a autenticidade e diversidade de estilos, lembrando que a moda é uma linguagem em constante evolução que nos permite contar histórias, expressar personalidade e refletir nossa essência única.