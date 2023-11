A Babá Proibida: Do OnlyFans ao Coração – Uma História de Amor Picante

A vida de Cassie dá uma reviravolta quando o cliente misterioso do OnlyFans se torna seu chefe. Entre segredos e paixões, ela enfrenta a decisão mais difícil de sua vida

No calor da paixão entre os sabores da culinária e os prazeres virtuais, a vida de Cassie deu uma guinada inesperada. O lançamento do livro “A Babá” pela Globo Livros promete agitar o cenário literário, especialmente para os fãs de romances picantes como “Cinquenta tons de cinza” e “Uma ideia de você”. Mas, o que torna este romance ainda mais intrigante é a história por trás da trama, que parece sair diretamente das páginas do próprio livro.

Cassie, a protagonista do livro e também personagem da vida real, viu sua vida virar de cabeça para baixo ao perder o emprego e estar prestes a ser despejada. No desespero, ela decide reativar sua conta no OnlyFans, plataforma conhecida por conteúdo adulto, como último recurso para superar a crise financeira.

O que começa como uma medida desesperada se transforma em uma jornada surpreendente quando um misterioso cliente, inteligente, gato e generoso, torna-se parte fundamental dessa reviravolta. O romance virtual toma um rumo inesperado quando Cassie consegue um emprego como babá da filha de um viúvo rico.

Entretanto, a reviravolta não para por aí. Cassie descobre que seu novo chefe é nada menos que seu antigo cliente do OnlyFans, o homem mais sexy que ela já colocou os olhos. O dilema se instaura quando ela precisa decidir se revela sua verdadeira identidade, correndo o risco de colocar em perigo uma história de amor avassaladora.

O romance “A Babá” não é apenas uma narrativa envolvente e sensual, mas também uma história que desafia os limites entre o virtual e o real, questionando as escolhas que fazemos quando o coração está em jogo. Entre segredos, paixões e deliciosas reviravoltas, este livro promete conquistar não apenas os amantes de romances hot, mas qualquer leitor em busca de uma trama única e inesquecível.

Sobre a autora:

Lana Ferguson é uma nerd orgulhosa e defensora do movimento sex positive desde que leu seu primeiro romance hot, aos quinze anos. Quando não está escrevendo, gosta de debater qual das versões do Batman é a mais irada e convencer seus amigos a lerem todos os volumes de O senhor dos anéis. Ela vive a maior parte do tempo dentro de sua própria imaginação, mas, nos intervalos, aproveita para passear com seu corgi.