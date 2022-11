A atriz Khiara conta sua experiência com o método que preparou astros e estrelas de Hollywood

Ivana Chubbuck é a treinadora que já teve como “alunos” Jim Carrey, Charlize Teron, Halle Berry, Jared Leto e Brad Pitt



O método da americana Ivana Chubbuck, que já levou astros e estrelas de Hollywood ao Oscar e outras grandes premiações foi desenvolvido por uma coach que prepara atores renomados no mundo todo. As aulas são baseadas no livro “The power of the actor” e ensinam 12 técnicas para a criação de personagens.

No Brasil, Marina Rigueira, única professora de língua portuguesa certificada e licenciada para aplicar o método de Ivana Chubbuck, tem preparado brasileiros para brilharem dentro e fora do País. Khiara é uma das atrizes.

“O método nos amplia a concepção de criação, a personagem é construída a partir de outras perspectivas e um aprofundamento que impacta inclusive na própria análise existencial. O processo de autoconhecimento é tão genuíno, que reconhecer vida na personagem fica mais orgânico”, comenta a jovem atriz, que é estrela do canal do Youtuber Luccas Neto e se destacou por filmes produzidos por Luccas nos canais de Streaming.

Uma atriz que busca a formação por excelência

Com 21 anos recém-completados, a jovem Khiara já é uma veterana. A carreira que começou como cantora e nos palcos do teatro ganhou impulso com as aparições na série do Canal Luccas Toon, com mais de 37 milhões de inscrito, onde Khiara interpreta a personagem Gabi. “Eu enfrento uma jornada intensa entre trabalho e estudos. Além das gravações diárias, curso Administração porque no futuro pretendo empreender no segmento artístico”, revela.

Para Khiara, contar com um método que extraia dela inúmeras possibilidades e desperte seus recursos internos para as personagens vividas é uma ferramenta exponencial. “O método da Ivana Chubbuck potencializou uma força de interpretação e um pertencimento tão grande, que não me apropriei apenas da minha própria identidade, mas da capacidade de identificar múltiplas vidas dentro de mim. É como explorar uma mina de preciosidades”, considera.

A atriz faz parte de uma lista seleta de alunos formados por este método e que não escondem os planos internacionais. “Saber que estou sendo preparada por um método que já formou grandes ícones do cinema sem dúvidas é inspirador. Sei que não só na atuação nacional, isso contará fortemente para o currículo no Exterior, quando as oportunidades além das fronteiras aparecerem”, diz cheia de expectativas.