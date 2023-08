A animação brasileira “Mundo Bita” foi anunciada como uma das finalistas do Festival Internacional de videoclipes musicais de Los Angeles (LAMV)

Com mais de 10 milhões de visualizações, o clipe conta com a participação de Milton Nascimento e Caetano Veloso, compositores da música, tanto nos vocais quanto como personagens do desenho.

O festival internacional de videoclipes musicais de Los Angeles (LAMV) anunciou os indicados a melhores clipes do ano. “Paula e Bebeto” do Mundo Bita é um dos finalistas na categoria animação. O clipe conta com a participação de Milton Nascimento e Caetano Veloso, compositores da música, tanto nos vocais quanto como personagens do desenho. Lançado em novembro de 2022 no YouTube Mundo Bita, o vídeo já conta com mais de 10 milhões de visualizações e apresenta uma aventura vivida por Bita, Lila, Dan e Tito, que precisam da ajuda de Caetano e Bituca para reaverem o coração mágico, que faz a roda gigante do amor girar e foi roubado pelo vilão Borocoxô. O trabalho faz parte das homenagens aos 80 anos de Caetano Veloso, comemorados no ano passado.

Sobre O Mundo Bita

O Mundo Bita ganhou vida há 12 anos, no Recife (PE), nos estúdios da Mr. Plot, produtora de conteúdo fundada por Chaps e seus sócios – João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida -, todos pais. A princípio, Bita seria o protagonista de um livro digital, mas a ideia não vingou e a virada aconteceu quando o personagem foi transportado para o audiovisual. “Decidi compor algumas letras, melodias e fazer um teste”, conta Chaps.

A experiência deu tão certo que cerca de cem clipes autorais lançados sob a grife Bita no Brasil ultrapassam 17 bilhões de visualizações no Youtube. Hoje, o canal na plataforma conta com mais de 12 milhões de inscritos. As produções dos conteúdos autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Mundo Bita fala sobre a preservação da natureza, criação de filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil.

Este ano, a animação tem focado em reforçar conteúdos, já consolidados no Brasil, no canal “Mundo Bita Español”, que conta atualmente com mais de 68 mil inscrições e mais de 25 milhões de visualizações. Essa iniciativa faz parte do processo de internacionalização da marca “Mundo Bita” iniciado em 2018 com o objetivo de aumentar o alcance da produção, principalmente, na Espanha e em países latinos.