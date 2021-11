Os sete melhores looks de Halloween dos famosos

Famosos se inspiraram para as festas de Halloween ao redor do mundo e aqui no Brasil não foi diferente. Confira nossa seleção

Os famosos investiram pesado nos looks e Halloween deste ano. Os looks e inspirações foram variados e não foram só as fantasias que remetiam ao universo das bruxas que deram o tom. Muita criatividade foi vista e referências variadas da música, de famosos, de filmes etc.

Entre as famosas que chamaram atenção por seu look, está Anitta. A Girl From Rio se inspirou em um look icônico de Britney Spears. Britney usou esta roupa em uma apresentação do MTV Awards em que dançou com uma serpente albina e cantou o Hit “Im Slave for You”.

Quem também chamou atenção nas redes sociais foi Rafa Uccman que mirou na top Kendal Jenner quando ela se vestiu de Thinker Bell e o resultado foi impactante.

Quem também mostrou beleza e elegância neste Halloween foi a primeira-dama da Rede TV, Daniela Albuquerque. A apresentadora usou vestido preto longo estilo princesa.

Claudia Raia encarnou o melhor estilo viúva negra com vestido longo de calda, transparências e brilhos. Incrível!

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, se inspirou em Gloria Groove no clipe “A Queda” e usou maquiagem e peruca iguais ao de Gloria na produção que vem fazendo muito sucesso no Youtube e nos canais de streaming.

A atriz Bruna Marquezine optou por um clássico e se fantasiou de bruxinha para divulgação de uma famosa vodca em celebração do Halloween pelo mundo.

Outra bruxa que chamou atenção e foi muito elogiada nas redes sociais, foi Deolane Bezerra. Com maquiagem impecável e vestido preto com transparência, brilhos e fenda profunda, a advogada mostrou que estava mesmo inspirada.