Miss Sergipe vai usar vestido com 55 mil pedras de cristais na Final do Miss Brasil Universo

Carol Valença vai usar um look assinado por Israel Valentim que custa cerca de 50 mil reais

Neste último final de semana, aconteceu a aguardada final do Miss Brasil Universo 2021. Para a ocasião, a representante do Sergipe, Carol Valença, vai usar um vestido feito sob medida assinado pelo estilista Israel Valentim que conta com mais de 55 mil pedras de cristais e custa cerca de 50 mil reais e joias da Marisa Clermann com stylist assinado por Luiz Plinio. A Miss Sergipe contou detalhes sobre a escolha do vestido.

O vestido feito sob medida assinado pelo estilista Israel Valentim que conta com mais de 55 mil pedras de cristais

“Eu pensei em um vestido que me fizesse ter o sentimento de já estar no miss universo quando eu subisse no palco, afinal é o meu grande sonho, queria me sentir já representando o Brasil e sei que isso me daria muito mais força para brilhar. Falei isso ao meu stylist Luiz Plínio e o Israel , que juntos chegaram a essa peça, que é uma verdadeira joia e digno de uma MU [Miss Universo]. Eu estou muito feliz e ainda mais confiante”, contou.

Carol Valença vai usar um vestido feito sob medida assinado pelo estilista Israel Valentim que conta com mais de 55 mil pedras de cristais e custa cerca de 50 mil reais e joias da Marisa Clermann com stylist assinado por Luiz Plinio

Esse ano a dinâmica do evento está sendo diferente, porque após três dias em terra, as candidatas embarcaram no dia 3 de novembro em um navio de cruzeiro, onde o resto das provas preliminares – como desfiles, entrevistas e sessão de fotos – estão sendo realizadas, assim como a grande final.



A noite da coroação aconteceu no último final de semana, mas a vencedora só será realmente conhecida na terça-feira seguinte, dia 9, quando o concurso será transmitido

A noite da coroação aconteceu no último final de semana, mas a vencedora só será realmente conhecida na terça-feira seguinte, dia 9, quando o concurso será transmitido. Para que o resultado não seja vazado, serão gravadas três coroações diferentes, com as três finalistas, que também só saberão quem é a Miss Brasil junto com a transmissão oficial.