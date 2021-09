Após mais de 1 ano de pandemia, Brasil recebe maior feira do setor de produtos para casa da América Latina

O evento representa os setores de casa, decoração, presentes, papelaria, utilidades domésticas, festas, flores e têxtil

Com o avanço da vacinação contra Covid-19, o mundo finalmente dá passos para o fim da pandemia, que fez todos se isolarem por mais de um ano. Com isso, as empresas voltam a olhar para frente com a esperança de um recomeço. Esse momento foi marcado pela 7ª edição do ABCasa Fair, que foi um dos primeiros eventos do setor de casa, decoração e utilidades, a ser realizado nos últimos tempos.

A feira foi aberta por Eduardo Turqueto, Paulo Ventura e Rodrigo Goulart



O evento, que está entre os 10 maiores do mundo no setor, aconteceu no mês de agosto e setembro no Expo Center Norte, em São Paulo-SP. A feira contou com a participação do presidente da ABCasa, Eduardo Turqueto, do diretor do local em que a cerimônia foi realizada, Paulo Ventura, e do vereador Rodrigo Goulart. No total, foram 40 mil visitantes em uma área de 70 mil metros quadrados, além de 320 expositores que apresentaram as novidades para o setor.



“O resultado foi espetacular. A feira bateu recordes de visitação e superou muito a nossa expectativa. Recebemos feedbacks dos nossos expositores com relação a público e vendas, sendo que muitos confirmaram que esta edição foi a melhor que já participaram e a que trouxe mais resultados”, disse Eduardo.

De acordo com Eduardo, mesmo com os obstáculos gerados pela pandemia, o setor encerrou 2020 com marca de R$87,7 bilhões em vendas o varejo



A feira foi o primeiro evento a exigir o comprovante, digital ou impresso, da vacinação contra Covid-19. O presidente do ABCasa garante também que todos as normas de segurança foram seguidas à risca. “Nossa feira foi um marco para o retorno dos eventos e com ela conquistamos um desafio inédito: realizar uma feira responsável e segura para visitantes, expositores e organizadores. Mostramos ao mercado que é possível termos um calendário de eventos que movimente a economia e preserve empregos, sem deixar de lado a segurança dos envolvidos. Cumprimos todos os protocolos solicitados e isso deu ainda mais segurança para que os lojistas pudessem nos visitar”.

O evento era exclusivo para lojistas e profissionais do setor



Além de ficarem por dentro das novidades do setor, o evento também realizou palestras para agregar o conhecimento dos profissionais da área e ajudá-los a crescer ainda mais nesse momento em que a pandemia está quase no fim. “Temos a expectativa que a retomada das feiras de casa e decoração e as compras de final de ano reaqueçam o setor. A ABCasa Fair e outras feiras do nicho reaproximaram os lojistas dos fabricantes e importadores, o que facilitou a renovação dos estoques de lojas que estavam há muito tempo sem novos produtos. Essa mudança vai ser sentida pelo consumidor final que no último ano teve muita dificuldade para encontrar os itens de decoração que desejava nas lojas físicas e on-line”, finaliza Eduardo.