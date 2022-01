7 pontos turísticos que você precisa conhecer em Campo Grande-MS

A cidade é destaque por ser uma das mais arborizadas do mundo

Em 2022 o turismo voltou com tudo entre os brasileiros e há muitas cidades incríveis para serem visitadas no país. A capital do Mato Grosso do Sul é um desses lugares que valem a pena as pessoas conhecerem. Além de diversos pontos turísticos lindíssimos, o município conta com atrações para recarregar suas energias, lugares para você se divertir e muita história.



A cidade de Campo Grande se tornou a capital do estado no final da década de 70. Mesmo com o grande crescimento urbano, o município sempre faz questão de manter características interioranas, além de dar exemplo para o mundo todo sendo uma das cidades mais arborizadas do mundo, de acordo com a rede Tree Cities of the World. Os turistas que desejam visitar a capital podem chegar pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande ou pelas rodovias que se conectam diretamente com a cidade. Para garantir que você não perca os melhores pontos turísticos de Campo Grande, selecionamos sete lugares que você precisa conhecer:



O local é perfeito para os apaixonados por arte

MARCO (Museu de Arte Contemporânea)

O Museu de Arte Contemporânea possui um acervo com mais de 900 obras, privilegiando as artes plásticas. Há também palestras e oficinas no local.

Parque das Nações Indígenas

Propicia aos frequentadores diversos espaços para atividades, como, museus, pistas para caminhadas, andar de skate e patins, lagos e muitas áreas arborizadas.

Parque das Nações Indígenas



Lago do amor

De nome romântico, o lago ganhou esse apelido por causa de casais que se encontravam nas margens. O local faz parte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e é apropriado para quem quer apreciar os animais e relaxar.

O Lago do Amor é perfeito para quem quer apreciar os animais e relaxar

Praça das Araras

Possui uma quadra poliesportiva no fundo, mas o grande destaque são as grandes esculturas de três araras, as quais tornam-se um atrativo bonito para selfies e fotos variadas.

Praça das Araras

Morada do Baís

É um casarão que, por ser uma das primeiras construções em alvenaria, tornou-se um ponto histórico da cidade. Atualmente, é patrimônio oficial público e tombado.

Morada do Baís

Mercadão Municipal

O mercado foi fundado em 1959 e deriva de uma feira livre que cresceu muito na região. Comercializa variados produtos e, principalmente, mercadorias locais por preços acessíveis.

Mercadão Municipal

Parque dos Poderes

O Parque dos Poderes é principalmente para as pessoas que desejam apreciar o ar livre por meio de caminhadas ou guiando uma bicicleta. Além disso, abriga a TV Educativa de Mato Grosso do Sul e os três poderes do estado.

Parque dos Poderes