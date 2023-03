7 mitos e verdades sobre calvície

Saúde e bem-estar masculino: plataforma Omens disponibiliza tratamentos para a queda capilar

Perder cabelo é uma preocupação comum entre homens maduros, que muitas vezes se incomodam com rugas, acúmulo de pele no pescoço e cabelos brancos. A calvície, ou alopecia androgenética, é mais comum entre os homens e está ligada ao hormônio testosterona, afetando cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, sendo 90% do sexo masculino.

Mulheres também podem sofrer com a calvície

No Brasil, há 40 milhões de pessoas com calvície, o que corresponde a pouco mais de 20% da população. Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 20% de homens com menos de 30 anos que apresentam problemas de calvície, de acordo com um levantamento feito pela Uebel, referência mundial no assunto.

A cultura popular muitas vezes confunde as informações disponíveis sobre a calvície, gerando mitos como a recomendação de evitar o uso de chapéus para prevenir a queda capilar.

Com o objetivo de diminuir o abismo entre homens e autocuidado, a Omens é uma plataforma pioneira no Brasil dedicada à saúde e bem-estar do público masculino, oferecendo tratamentos para diversos problemas de dermatologia, urologia e psicologia.

A calvície é mais comum entre os homens e está ligada ao hormônio testosterona

A empresa disponibiliza tratamentos personalizados para a calvície, variando de acordo com a intensidade do quadro de cada paciente, além de oferecer praticidade com serviços de teleconsulta e entrega a domicílio de tratamento.

A Omens também fornece conteúdo informativo, combatendo a falta de informação que contribui para a propagação de mitos sobre a calvície.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira abaixo mitos e verdades sobre a calvície:

1 – O consumo diário de refrigerantes pode aumentar o risco de calvície

VERDADE: O consumo exagerado dos açúcares presentes nos refrigerantes pode resultar na danificação dos vasos sanguíneos que irrigam o couro cabeludo, aumentando o risco da queda de cabelo em até 57%, de acordo com um estudo feito pela Universidade de Tsinghua.

2 – Apenas homens mais velhos são atingidos pela calvície

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MITO: Apesar dos homens mais velhos serem os mais acometidos, adolescentes também são comumente afetados. A calvície não é causada pelo envelhecimento, porém, quanto mais velho, maior sua chance de ser afetado por ela.

3 – Raspar a cabeça evita a calvície

MITO: É comum ver homens raspando a cabeça assim que começam a notar a perda de cabelo, a fim de estimular o crescimento dos fios. Raspar a cabeça pode resultar na irritação do couro cabeludo e levar ao nascimento de fios ainda mais finos, correndo o risco de deixar a calvície ainda mais aparente.

4 – A alimentação afeta o cabelo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VERDADE: Uma dieta equilibrada é a chave para a saúde em geral. Uma vez que a saúde capilar também depende da atuação de alguns nutrientes específicos, a falta de vitaminas pode ser extremamente prejudicial.

5 – Calvície é herança genética

VERDADE: A herança genética exerce grande influência para o desenvolvimento de calvície. De acordo com pesquisadores, se a mãe ou o pai é acometido pela calvície, há 50% de chance do filho ter também. Caso os dois sofram com o problema, há 75% de influência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6 – Raspar a cabeça evita a calvície

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MITO: É comum ver homens raspando a cabeça assim que começam a notar a perda de cabelo, a fim de estimular o crescimento dos fios. Raspar a cabeça pode resultar na irritação do couro cabeludo e levar ao nascimento de fios ainda mais finos, correndo o risco de deixar a calvície ainda mais aparente.

7 – O uso de boné pode te deixar careca

MITO: O uso de boné não tem influência na calvície, contudo, bonés apertados bloqueiam a circulação sanguínea que estimula o crescimento do cabelo. Caso o cabelo seja oleoso, é possível acontecer uma descamação do couro cabeludo, o que prejudica a saúde dos fios.