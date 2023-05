5º Congresso Internacional Huntington de Medicina Reprodutiva recebe palestrantes de Harvard e Cambridge

Evento acontece nesta sexta e sábado na cidade de São Paulo e debate o futuro da reprodução assistida

Especialistas de vários países estão reunidos no 5º Congresso Internacional Huntington de Medicina Reprodutiva, que acontece nesta sexta-feira (12) e no sábado (13) de maio no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo para um dos principais eventos de reprodução humana do país, o Congresso que acontece a cada dois anos. A última edição realizada em 2021 foi realizada de forma online por causa da pandemia, e reuniu mais de 1.600 participantes. “Estamos felizes em voltar ao evento presencial, e aguardando nossos convidados e participantes para debates relevantes sobre reprodução assistida, onde poderemos compartilhar conhecimento”, informa Dr. João Pedro Junqueira Caetano, Diretor Médico do Grupo Huntington e Diretor Clínico da unidade Belo Horizonte.

Dr Mauricio Chehin, palestrante 5º Congresso Internacional Huntington de Medicina Reprodutiva

Inteligência artificial, o envelhecimento reprodutivo e a edição do genoma de linhagem germinativa estão entre os temas que serão abordados no encontro. Entre os palestrantes deste ano estão o médico Michael Alper, co-fundador da Boston IVF, EUA e Professor Clínico Associado da Escola de Medicina de Harvard; Graham Burton, cientista da Universidade de Cambridge (UK), especialista na área de reprodução e reconhecido por sua pesquisa sobre o desenvolvimento da placenta humana; e o médico Charles Bormann, Diretor do Laboratório de Fertilização In Vitro no Massachusetts General Hospital em Boston e Professor Assistente de Obstetrícia e Ginecologia na Escola de Medicina de Harvard.



Michael Alper tem como foco de pesquisa manter a mais alta qualidade de tratamento em fertilização in vitro e em outras áreas de pesquisa clínica e científica (como congelamento de óvulos e diagnóstico de fertilidade). Ele escreveu vários artigos, resumos, cartas e livros – e já ministrou palestras em encontros científicos em todo o mundo. Graham Burton mostrou como as aberrações no estabelecimento da placenta levam a complicações posteriores da gravidez, variando de aborto espontâneo a pré-eclâmpsia. Já os interesses de pesquisa do Dr. Bormann incluem o desenvolvimento de metodologias não invasivas para avaliar a competência do embrião e o desenvolvimento de algoritmos de Inteligência Artificial para auxiliar nos fluxos de trabalho e procedimentos de laboratório de ART.

Dra Thaís Domingues, palestrante 5º Congresso Internacional Huntington de Medicina Reprodutiva

Na Comissão Científica do Congresso estão: Dra. Aline Lorenzon, Dra. Claudia Gomes Padilla, Dr. Eduardo Motta, José Roberto Alegretti, Dr. Maurício Chehin, Dr. Ricardo Marinho e Dra. Thais Domingues. Segundo Dr. Maurício Chehin, Diretor Científico do Grupo Huntington, a presença de Alper, Burton e Bormann agrega ainda mais ao evento. “Preparamos uma programação que tem como objetivo apresentar a atualização científica e as ideias mais recentes relacionadas à reprodução humana”, informa.

Inscrições

As pré-inscrições devem ser realizadas no site. Podem participar estudantes da área de saúde, médicos ginecologistas ou da área de reprodução humana, embriologistas e enfermeiros.