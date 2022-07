Mostra vai reunir cerca de 60 artistas e terá apresentações de hip hop, soul e rap

Confirmada para acontecer no Memorial da América Latina, a partir de 13 de julho, a 5ª Bienal Internacional de Graffiti Fine Art traz o melhor da arte de rua contemporânea. A exposição pretende transformar o espaço cultural em uma vitrine para a diversidade de técnicas e estilos da expressão artística que, no Brasil, atingiu potência máxima nas ruas de São Paulo e no mundo inteiro, com grande representatividade.

Arte Tito Ferrara no Memorial da América Latina

Outra novidade prevista para este ano será a abordagem de assuntos do universo artístico digital como NFT’s, acessibilidade, entre outros. Serão cerca de 60 artistas do mundo inteiro formando a quinta edição da Bienal do Grafitti em São Paulo e irá comemorar 10 anos de existência sob um espaço desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Além das próprias obras na exposição, a Bienal oferecerá atividades como oficinas, mostra de filmes educativos, mesas de diálogo e performances. A tecnologia segue presente, através de transmissões ao vivo, QR Codes com informações sobre as obras e o perfil do instagram de cada artista, enchendo a Biblioteca e a Galeria Marta Traba de cores.

O melhor da arte de rua contemporânea

A curadoria ficou por conta de Binho Ribeiro, um dos precursores da street art no Brasil e criador da Graffiti Fine Art. O artista tem mais de 50 países como palco de suas criações e reúne toda sua experiência nesta mostra imperdível.

A 5ª Bienal Internacional de Graffiti Fine Art tem abertura dia 13 de julho, a partir das 16h. A visitação acontece a partir do dia 14 de julho e vai até 7 de agosto, de terça a domingo, das 10h às 17h. O evento acontece na Galeria Marta Traba (Praça Cívica – acesso pelos portões 2 e 5) – Memorial da América Latina, e a entrada é gratuita.