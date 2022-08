50º Festival de Cinema de Gramado terá presença da HBO Max com o painel “Por que o Streaming está conquistando os talentos no Brasil?”

Objetivo do evento é a integração entre produtores e a promoção do audiovisual da região no cenário internacional

A HBO Max marca presença no evento que abre a programação do 50° Festival de Cinema de Gramado, o II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras, que acontece de 15 a 20 de agosto de 2022 no Hotel Laghetto Stilo Vita e no Teatro Elisabeth Rosenfeld, na Câmara de Vereadores de Gramado.

Além de apresentar o painel “Por que o Streaming está conquistando os talentos no Brasil?”, a HBO Max participa ainda da mesa de conversa “O Poder Feminino no Streaming”. O objetivo do evento é a integração entre produtores e a promoção do audiovisual da região no cenário internacional.

Mônica Albuquerque, Head de Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Novelas, Warner Bros

O evento promove três dias de rodadas de negócios, pitchings, palestras e encontros entre players da indústria e profissionais do audiovisual do Brasil, Argentina e Paraguai. Também haverá apresentações musicais e premiações para os projetos inscritos em junho. A atração será transmitida online no site. https://www.festivaldegramado.net/

Murilo Rosa, ator e host de A Ponte: The Bridge Brasil

Representando a HBO Max estarão presentes Mônica Albuquerque, Head de Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Novelas, Warner Bros. Discovery Latin America, e Murilo Rosa, ator e host de A Ponte: The Bridge Brasil, na HBO Max.