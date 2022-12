5 nomes do humor que você precisa conhecer

As promessas da comédia estão em alta nas redes sociais

“É legal demais ver como a comédia stand-up está crescendo no Brasil. Só olhar a quantidade de especiais brasileiros que estão saindo não só na Netflix, mas em todos os grandes streamings do Brasil, como o Globoplay por exemplo. E não vai parar por aqui! A tendência é só aumentar, já que essa cultura já está estabelecida e o consumo do humor só aumentou de uns anos pra cá”, diz Rodrigo Marques, humorista que estreou recentemente na Netflix.

E, com essa fala de Rodrigo, temos a certeza de que o cenário do humor no Brasil está se tornando cada vez maior, e, com ele, muitos humoristas estão surgindo também. Inclusive, o Tiktok foi uma uma ferramenta indispensável tanto para que alguns ficassem conhecidos, quanto para que outros se reinventassem. O boom do aplicativo e, também, dos novos artistas veio junto com a pandemia, as pessoas em casa precisavam arrumar algo diferente para fazer.

“Comecei no humor na época da pandemia. Sou também fotógrafo de casamentos e como as cerimônias estavam sendo remarcadas, tive que me reinventar. A minha principal inspiração para os vídeos é a minha vivência, além dos conteúdos aleatórios que consumo na internet. Tenho vontade de realizar stand-up em algum momento da minha carreira, mas tudo vai depender do andamento dela”, diz Vinícius Sotter

Pensando em todos os nomes que surgiram ao longo desses anos, separamos cinco humoristas para você se manter atento e seguir já, confere só:

Yuri Marçal

Carioca e formado em teatro, Yuri começou em 2016 e ganhou destaque por seus vídeos ao lado do também humorista, Fábio Rabin, no Youtube. Foi semifinalista do quadro “Quem chega lá”, do Domingão do Faustão. Em 2020 debutou na série “Homens?” e fez parte da série “5x Comédia”.

Vinícius Sotter

Vinícius é um ex-bancário, que bateu milhões de curtidas após postar um vídeo de humor com a sogra. Com 50 milhões de visualizações ele foi convidado para o programa do SBT “Famosos da Internet” e trabalha criando conteúdo para a internet de humor e fotografia.

Rossicléa

É uma comediante cearense, que conquistou um público fiel ao fazer parte de programas como Hebe, Xuxa, Vídeo Show, Raul Gil, Domingão do Faustão, Luciana Gimenez e muitos outros. Começou aos 28 anos de idade e hoje, com 46, apresenta o programa “Só de H” na TV Jangadeiro, afiliada da Band Ceará.

Casa de Artistas

Um é pouco, dois é bom e três é melhor ainda. A Casa de Artistas é uma produtora de humor, que cuida de vários nomes do stand-up comedy, como Rodrigo Marques, que recentemente ganhou um especial de stand-up na Netflix, Hélio De La Penha e Caio Martins. Vale a indicação!

Fabiano Cambota

Nascido em Goiânia, é vocalista da Pedra Letícia, onde compõe e canta, fazendo piada o tempo todo. Fabiano participou do Programa do Porchat por dois anos (2016 – 2018), na Record. Atualmente é apresentador do programa “A Culpa é do Cabral”, no Comedy Central e viaja o Brasil inteiro com seus shows de comédia e stand-up.