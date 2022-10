4 dicas para incentivar o gosto da leitura entre os adolescentes?

POST PATROCINADO

Educadora compartilha dicas para despertar o interesse pela literatura

O hábito da leitura é algo que deve ser estimulado desde a infância, já que contribui com o desenvolvimento infantil e melhora o raciocínio, amplia o vocabulário e estimula a criatividade.

Com a popularização de dispositivos como os tablets e os smartphones e o tempo que os adolescentes passam em contato com as redes sociais, a leitura frequentemente acaba não sendo uma atividade tão atraente. Apesar disso, ela segue sendo muito importante.

Os livros podem ser grandes amigos dos adolescentes

“Essa fase é muito caracterizada pela formação de opiniões e consolidação de visão de mundo. Os livros podem ser grandes amigos dos adolescentes nesse processo, além de poderem ser usados para o autoconhecimento, com reflexões sobre objetivos e projetos de vida”, exemplifica Laura Soares Abbad – Coordenadora Pedagógica, do Marista Escola Social Irmão Rui.

Para as crianças, algumas das dicas para incentivo à leitura são ler histórias perguntando o que elas acham que acontecerá a seguir, mesclar o momento com atividades recreativas e intermediar o contato com a trama, certificando-se que a criança entende o que se passa na narrativa.

Confira algumas delas.

1- Aceitar os interesses do adolescente

Muitos pais podem pensar que essa faixa etária precisa ter o hábito de ler livros mais “sérios”, mas essa cobrança pode afastá-los da leitura. A dica é estar atento aos temas e gêneros que interessam a cada jovem e incentivar essa preferência dando livros de presente, por exemplo. A consistência de qualquer tipo de leitura fortalece o hábito, e o interesse pode mudar para assuntos mais complexos de forma natural.

2- Aproveitar a tecnologia

Principalmente no Instagram e no TikTok, influencers fazem sucesso falando sobre livros, resenhando, analisando e indicando obras literárias; são os Bookstagrammers e BookTokers. Compartilhar postagens de alguns desses influenciadores com os jovens ou comentar sobre alguns perfis pode ajudá-los a se interessarem por um gênero ou autor.

3- Clube do livro

É muito mais fácil para os filhos desenvolverem o hábito e o gosto pela leitura quando existe esse exemplo na família e em outros ambientes que eles frequentam. Organizar um clube do livro entre os moradores da casa é uma ideia que pode tornar a leitura divertida e facilitar que os adolescentes criem vínculos afetivos com os livros, além de memórias agradáveis em família.

Para a atividade, é só escolher um livro que todos tenham interesse em ler e combinar uma periodicidade. Por exemplo: a cada mês, o encontro do clube do livro tratará de três capítulos. No dia do encontro, a família se senta junta e discute a história. A ideia também pode ser realizada entre o grupo de amigos do adolescente; nesse caso, é possível sugerir a atividade.

4- Trabalho coletivo

O planejamento articulado e coletivo com os professores da área de linguagens possibilita a elaboração de atividades que incentivem o gosto pela literatura e formação de leitores. A partir de temáticas de interesse dos jovens é possível pensar estratégias pedagógicas e projetos que fomentem a leitura.