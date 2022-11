35 expositores apresentam produtos autorais em evento no Rio Grande do Sul e posiciona cidade como um importante destino no cenário enoturístico

O Vieni Vivere la Vita Festival ocorre na Praça Padre José Ferlin, no centro da cidade de Monte Belo do Sul, nos dias 19 e 20 de novembro, com empreendedores do ramo vitivinícola, gastronômico, de artesanato e agroindústria

Vieni Vivere la Vita Festival é um evento que simboliza os esforços do município de Monte Belo do Sul em se posicionar como um importante destino que se destaca no cenário enoturístico da região. Nos dias 19 e 20 de novembro, o festival toma conta da área central da cidade com a apresentação de produtos autorais ofertados por empreendimentos locais.

A 4ª edição que se aproxima terá número recorde de participantes: serão 35 empreendedores do ramo vitivinícola, gastronômico, de artesanato e agroindústria. No entorno da Praça Padre José Ferlin, em frente à bela Igreja São Francisco de Assis, o festival remonta às tradições herdadas pelos imigrantes italianos que colonizaram a região.

A 4ª edição do Vieni Vivere la Vita Festival será realizada nos dias 19 e 20 de novembro

Em charmosas barraquinhas, o público terá à disposição 13 opções gastronômicas. Uma delas será a do Francesco Trattoria. O restaurante, localizado bem em frente à praça, terá um menu especial para o festival. Dentre os pratos preparados, destaque para a Piadina Romagnola. A Piadina é um dos pães mais antigos da Itália. Como praticamente não leva fermento em sua elaboração, caracteriza-se por ter uma massa leve, crocante e saborosa, produzida e consumida desde a época do Império Romano. Possui formato circular e os recheios são colocados no centro da massa, que é fechada em formato de envelope. É uma das comidas de rua mais consumidas da Itália. “O Francesco oferecerá no festival diversas opções de recheios. Destacamos a Piadina de carne de panela, que leva, além de carne, muçarela de búfala e queijo parmesão”, detalha um dos proprietários do estabelecimento, Diego Gerhardt.

A experiência gastronômica pode ficar ainda mais completa se o visitante der uma passadinha nas barraquinhas da agroindústria familiar. Nesse segmento, serão três empreendimentos, além de uma tanoaria, um produtor de lavandas e um artesão. Uma das presenças confirmadas é a de Cogumelos De Costa. No festival, a família fará o lançamento de novos produtos. “Escolhemos o festival para lançar as nossas caponatas (tradicional, com shimeji, beringela e nozes; premium, com shimeji e alho negro; e oriental, com uma variedade de especiarias) e a geleia de alho negro, além da venda dos produtos in natura”, antecipa o produtor Felipe Lazzarotto De Costa.

A experiência gastronômica pode ficar ainda mais completa se o visitante der uma passadinha nas barraquinhas da agroindústria familiar

Para harmonizar com esse variado menu de pratos, 16 vinícolas estarão posicionadas para abastecer as taças dos visitantes. Na Vallebello, o destaque será o Vinho Branco Espumante Natural Brut Cuvèe. “É um espumante feito com 60% da variedade Chardonnay, 30% de Riesling Itálico e 10% de Pinot Noir, ideal para acompanhar com carnes brancas, por exemplo”, conta Tiago Lazzarotto, proprietário da vinícola. No festival, as bebidas são servidas em doses, por taça, ou em garrafa.

Já na estreante Vinum Terra, vinícola de vinhos naturais, o protagonista será o Arbitrium, um vinho fino de uva Isabel de videiras octogenárias de pé franco conduzidas nos processos biodinâmicos. O rótulo recebeu 89 pontos no Guia Adega 2023. “A expectativa para a nossa estreia no festival é a melhor possível, pois ajudamos a fomentar a indústria vitivinícola seguindo nossa filosofia de vinhos naturais, agora certificados orgânicos e em processo de certificação biodinâmica”, relata Edgar Giordani, proprietário da Vinum Terra e da Locanda di Lucca, um restaurante, que também estará no evento, que serve um menu degustação com produtos orgânicos e biodinâmicos.

16 vinícolas estarão posicionadas para abastecer as taças dos visitantes

A programação do Vieni Vivere la Vita Festival inicia às 10h do sábado (19), e se estende até às 22. No domingo, o festival ocorre das 10h às 19h. Haverá quase 15 atrações artísticas ao longo dos dois dias e a entrada será gratuita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

O quê: Vieni Vivere la Vita Festival – 4ª edição

Quando: dias 19 e 20 de novembro

Horário: sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde: Praça Padre José Ferlin, em Monte Belo do Sul

Quanto: entrada franca