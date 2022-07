31ª ExpoCachaça acontece de 4 a 7 de agosto com várias atrações

Todos os dias terão 2 shows, espaço gourmet, apresentação de novidades do setor e mais

Acontece no mês de agosto a 31ª edição da ExpoCachaça e a 15ª da Brasilbier. O evento conta com 24 anos de história e soma R$450 milhões em negócios realizados. Este ano a estimativa é que cerca de 20 mil visitantes compareçam no local.

O evento é pioneiro no segmento e é referência do setor no Brasil, além de maior vitrine mundial da cadeia produtiva e de valor da cachaça. Serão 160 expositores de 20 estados produtores em um formato B2B-Feira e B2C-Festival.

31ª edição da ExpoCachaça em BH / fotos Nereu Jr.

Os visitantes poderão conferir uma diversidade de produtos, serviços e equipamentos da cadeia produtiva da cachaça e da cerveja artesanal. Além disso, a mostra contará com estandes do Sebrae-Minas, com os produtos Origem Minas: cachaça, queijo, licores, biscoitos e geleias. A Secretaria de Agricultura de Minas e EPAMIG marcará presença com espaços dedicados ao vinhos, ao queijo, à cachaça e ao azeite. O público terá também estandes coletivos de produtores da Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Ministério da Agricultura, do Nordeste, entre outros.

Estimativa para esta edição é de 20 mil visitantes / fotos Nereu Jr.

“O pioneirismo e a força da ExpoCachaça fez dela a conceituada feira e a vitrine mundial da cadeia produtiva da cachaça. Essa posição nos permite fomentar ainda mais negócios, promover e divulgar os produtos, serviços, equipamentos, insumos da cadeia produtiva e de valor da cachaça e produtos afins”, afirma José Lúcio Mendes, presidente e promotor da ExpoCachaça e da BrasilBier”.

Serviços e equipamentos da cadeia produtiva da cachaça e da cerveja artesanal em exposição / fotos Nereu Jr.

Nos dois primeiros dias de evento (04 e 05/08), as atividades acontecem das 12h às 00h. No dia 6, das 12h às 00h. O encerramento acontece no domingo (07/08), às 22h. Todos os dias terão 2 shows, espaço gourmet, apresentação de novidades do setor, stands de marcas de todos os cantos do país, além de completa infraestrutura, conforto e segurança para os visitantes.

SERVIÇO:

O quê? 31ª ExpoCachaça – 2022

Quando? Entre os dias 4 e 7 de agosto

Onde? Serraria Souza Pinto – Av. Assis Chateaubriand, 809 – Centro, Belo Horizonte – MG

Para mais informações: (31) 98205-7181 ou (31) 99194-7718