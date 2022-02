3030 aposta na mistura com o sertanejo em “Refém”, feat com Lauana Prado

Música chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (28) com direito a clipe no YouTube

O 3030, composto por LK, Bruno Chelles, Rod, lança nesta sexta-feira (28) “Refém” ao lado de Lauana Prado. Conhecido por misturar vários ritmos e gêneros musicais nas suas músicas ao longo dos anos buscando encontros exóticos e inesperados, o grupo investiu agora no sertanejo, algo inédito na carreira. A partir disso,essa faixa e desde o início pensou em trazer uma artista mulher pro feat. O single conta ainda com um clipe disponível no canal de YouTube dos artistas.

Assista aqui:



Ouça aqui: https://ada.lnk.to/refem/

“Nossa meta como grupo de rap sempre foi trazer um hip hop nacional que misture o rap com ritmos brasileiros, então a gente já misturou desde samba, pagode, funk e outros ritmos também que não são especificamente brasileiros, tipo música eletrônica e por aí vai e a gente tinha um objetivo há bastante tempo de fazer uma mistura do rap com sertanejo. Estávamos buscando essa música, buscando essa química e quando fizemos essa música, pensamos na Lauana e que essa seria a junção perfeita para conseguirmos fazer essa mistura entre o rap sertanejo. Apesar do 3030 e a Lauana virmos de universos musicais diferentes, temos mais ou menos o mesmo pensamento quanto a nossa arte, que é levar amor, luz e alegria para as pessoas. Essa parceria foi perfeita pra fazer essa junção e esperamos que todo mundo goste”, afirma o trio.

O 3030 é originalmente do rap, mas já transitou por vários gêneros musicais, entre eles a bossa nova e o forró. O nome da banda, aliás, foi inspirado no final do número de telefone de uma pizzaria da região de onde vieram, em Arraial d’Ajuda, Bahia. Além do hip hop, o 3030 se caracteriza pela influência musical do mpb, samba e jazz em suas composições.

“Gravar com o 3030 foi uma experiência muito interessante, muito bacana. Eu que sou muito fã do trabalho dos meninos, já ouço as músicas deles há muito tempo e quando eles me convidaram, não pensei duas vezes em fazer esse feat acontecer. Eu amei essa faixa logo de cara, ela fala sobre um amor louco, um amor desmedido, mas ao mesmo tempo real, que as pessoas vivem de fato. Foi muito bacana a gente misturar sonoridades, ter um pouco de mim ali, do meu sertanejo e ter a musicalidade incrível e impecável dos meninos, é realmente uma experiência incrível. Amei muito participar e estou muito feliz e ansiosa para poder mostrar para todo Brasil e para o mundo a nossa canção”, conta a cantora.

Com 10 anos de carreira, os artistas já lançaram 5 discos: ‘Infinito Interno’ – 2020, ‘Tropicália’- 2019, ‘Alquimia’ – 2018, ‘Acústico 3030’ – 2016, ‘Entre a Carne e a Alma’ – 2015, e ‘Quinta Dimensão’ – 2012. No currículo, eles também possuem o lançamento do DVD ‘Tropicália’, em 2019, que foi gravado no Circo Voador. Além disso, já se apresentaram em grandes eventos como Rock in Rio e Lollapalooza.