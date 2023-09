2ª edição do ADIT Arq 2023 vai reunir 200 especialistas para debate sobre os rumos do mercado e internacionalização das empresas

Seminário de Arquitetura, Design e Projetos da ADIT Brasil vai acontecer em São Paulo e deve promover diálogo sobre os melhores projetos do país e do mundo sob óticas de arquitetura, design, ESG, inovação e operação dos mercados imobiliário e turístico

A 2ª edição do ADIT Arq 2023 vai reunir mais de 200 participantes no Milenium Centro de Convenções em São Paulo, nesta terça-feira (12). O evento visa incentivar negócios entre os dois setores e apresentar 10 cases de sucesso, como a primeira praia artificial de São Paulo, com mais de 100 mil m², simuladores de ondas, barulhos do mar e ski será debatida neste que é um dos maiores eventos de Arquitetura, Urbanismo e Design do Brasil, com a presença do papa do novo urbanismo mundial, Gehl Architects.

2ª edição do ADIT Arq 2023 vai reunir 200 especialistas

O evento vai colocar lado a lado construtoras, incorporadores e escritórios de arquitetura para debate as mais recentes inovações na arquitetura e no design e como isso vem impactando positivamente negócios imobiliários, além de tratar de um movimento que vem ganhando força no país: a internacionalização dos escritórios brasileiros.

2ª edição do ADIT Arq 2023 vai debate os rumos do mercado e internacionalização das empresas



Uma das discussões mais aguardadas será acerca do tema “Lições do mercado norte-americano: internacionalização de escritórios e incorporadoras”. Além desse debate que vem ampliando a área de atuação de muitos players nacionais, o ADIT Arq vai compartilhar com o público ao menos 10 projetos referências em suas áreas de atuação e evidenciam a importância da sinergia entre arquitetura, design e construção para o sucesso de um negócio imobiliário.

ADIT Arq 2023 vai discutir sobre o Beyond The Club, primeira praia artificial de São Paulo

Créditos: Divulgação

Alguns dos projetos a serem evidenciados e detalhados são: Beyond The Club (SP), Partage Shopping Brasília (DF), Passeio Primavera (SC), Cidade Center Norte (SP), Parque da Cidade (PA), AGE360 (PR), Setai Yatch (PB), CASAMIRADOR (MG) e Basilio 177 (SP). Para Caio Calfat, presidente do Conselho da ADIT Brasil, a maior referência nacional em associação imobiliária, “o encontro é essencial para arquitetos e construtores, uma vez que traz tendências e projetos bem-sucedidos. É a síntese do que há de melhor”.

As análises técnicas serão sobre as óticas de arquitetura, design, ESG, inovação e operação dos mercados imobiliário e turístico. Desde o nascimento do projeto, a idealização, construção até operação. Estarão no palco os mais arrojados projetos imobiliários. O evento é voltado a desenvolvedores urbanos, incorporadoras, loteadoras, urbanizadoras, escritórios de arquitetura e design, redes e bandeiras hoteleiras e resorts independentes.

O encontro recebe o apoio de patrocinadores globais como Audaar, Brain, OSPA, RCI, Wyndham Hotels & Resorts; Ouro: Water Design. Além do apoio Institucional da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano – AELO, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – ASBEA, DOITY, International Real Estate Federation – FIABCI-Brasil, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário – IBRADIM, SECOVI-SP.

Sobre a primeira praia artificial de São Paulo

O Beyond The Club, um clube de alta experiência com praia artificial na capital paulista é desenvolvido pelas empresas KSM Realty, BTG Pactual e Realty, e projetado pelo renomado escritório aflalo/gasperini arquitetos, o empreendimento vem sendo um dos grandes destaques arquitetônicos do momento e promete redefinir os padrões de lazer e entretenimento.

A primeira praia artificial de São Paulo terá ‘mar de ondas’, faixa de areia e até reprodução do barulho do mar. O destaque absoluto vai para a maior e mais potente piscina de ondas artificiais do mundo, que contará com a tecnologia da espanhola Wavegarden, para todos os níveis de surf.

Com mais de 100 mil m², o projeto ainda inclui arenas esportivas, simuladores de ski e snowboard, hospedagem, coworking e alta gastronomia. O complexo será inaugurado em 2025 e o projeto será apresentado durante o evento.

Gehl Architects são os criadores do novo urbanismo o maior escritório do mundo no segmento de Arquitetura, Urbanismo e Design. O fundador da nova filosofia de urbanismo mundial, Jan Gehl, é autor do clássico livro ‘Cidade Para as Pessoas’, que é o guia mundial dos urbanistas atuais.

Programação

09h00 | Palestra: AFLALO / GASPERINI Arquitetos – 60 anos de história | Prêmio Legado ADIT

09h40 | Case Beyond The Club | São Paulo- SP

11h20 | Case Partage Shopping Brasília | Brasília -DF

12h00 | Case Passeio Primavera | Florianópolis – SC

12h00 | Case Cidade Center Norte | São Paulo – SP

14h20 | Case Parque da Cidade | Belém – PA

15h00 | Case AGE360 | Curitiba – PR

15h00 | Case Setai Yatch | João Pessoa – PB

15h40 | Case Basilio 177 | São Paulo – SP

15h40 | Case CASAMIRADOR | Belo Horizonte – MG

17h00 | Lições do Mercado Norte-Americano. Internacionalização dos Escritórios e Incorporadoras

17h40 | Palestra: Arquitetura, Desenho e Palavra | Prêmio Legado ADIT

Para mais informações, acesse: https://adit.com.br/evento/adit-arq/