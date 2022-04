26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo é assinada pela agência Rino Com

Nenhum leitor é o mesmo quando acaba de ler um bom livro, pois este, em todos os seus formatos, tem a capacidade de transformar as pessoas pelo conhecimento adquirido ou pela emoção que transmite. Este é o conceito da campanha desenvolvida pela agência RINO COM para a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que será realizada de 2 a 10 de Julho, no Expo Center Norte.

O VP de Criação da agência, Fernando Piccinini Jr. explica que a estratégia proposta tem como objetivo fazer o leitor refletir sobre o poder da leitura, alcançar pessoas independentemente do sexo, idade e origem e mostrar a importância da Bienal do Livro de SP, através de uma comunicação que, como todo bom livro, acrescente algo.

O ponto determinante na criação foi entender que esta seria uma campanha não para vender livros, mas para um evento que valoriza este produto cultural e que busca despertar o interesse por ele. É algo maior, que reúne o amor pelo livro em suas diversas manifestações.

A partir desta definição as ideias fluíram. Se transforma, então, ao ler um livro, “Todo mundo sai melhor do que entrou” – estava criado o slogan do evento e, na sequência, a campanha: “Você entra Fernando e sai Pessoa”; ou “Você entra Virgínia e sai Woolf”; ou “Você entra Júlio e sai Verne”, e segue com outros autores.

“A proposta da Rino realmente nos entusiasmou pela ideia criativa e pelo desenvolvimento proposto, pois ratifica a nossa missão como instituição do setor literário”, diz Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira de Livro (CBL).

Trata-se de uma comunicação que tem um efeito democrático, pois qualquer um pode continuá-la, com uma beleza gráfica que vai além das palavras escritas. O livro está 100% presente, mas por meio de ideias, pois ele mesmo não aparece – é representado pelo universo do autor com imagens de personagens, lugares ou capas de obras.

“Um dos testes que fazemos quando criamos uma campanha como esta é avaliar a sua extensão: funciona desde um post de digital a um lambe-lambe, pode ser grafitável, instagrámavel, ela se permite a isso e mostra a riqueza do conceito. É uma campanha que expressa sentimento, ampla e inclusiva “, finaliza o VP.

A RINO COM cuidará de toda a comunicação integrada da 26ª Bienal Internacional do Livro de SP, incluindo campanha publicitária, social media e relações públicas – esta com atuação da Communica Brasil, agência parceira.